ماذا كان يفعل رسول الله في بداية السنة الجديدة؟.. عمل واحد يفتح أبواب الخير

ماذا كان يفعل رسول الله في بداية السنة الجديدة ؟، لعله استفهام الساعة حيث هل علينا عامًا ميلاديًا جديدًا، وها نحن ودعنا أول أيامه منذ ساعات مع أذان مغرب اليوم الإثنين ، ولعل ما يطرح أهمية معرفة ماذا كان يفعل رسول الله في بداية السنة الجديدة ؟ هو اتهام البعض من يحتفل به أو يدعو الله تعالى فيه ويرجوه أن يكون هذا العام بداية خير بالوقوع في الحرام، ولأن اتباع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الفلاح وبه النجاة من هنا ينبغي معرفة ماذا كان يفعل رسول الله في بداية السنة الجديدة ؟.

ماذا كان يفعل رسول الله في بداية السنة الجديدة

ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم كان شديد التفاؤل وكان ينصح أصحابه بالتفاؤل بداية كل شهر وسنة وكل وقت قوله : " تفائلوا بالخير تجدوه" ، لذا يجب على كل مسلم ان يستقبل العام الجديد بأحب الأعمال إلى الله تعالى ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل العام الهجري الجديد بقوله اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق الى ما تحب وترضى.

كان من هدي سيدنا رسول الله استقبال الهلال كل شهر هجري بالتضرع والدعاء، فيقول: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ». [أخرجه الترمذي].

وعن السنة الميلادية ، قالت دار الإفتاء المصرية ، إن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يقول في حق سيدنا عيسى -عليه السلام- : «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ» رواه البخار، ومن ثم ف احتفال المسلمين بميلاد سيدنا عيسى -عليه السلام - أمرٌ مشروعٌ لا حرمة فيه؛ لأنه تعبيرٌ عن الفرح به، كما أن فيه تأسِّيًا به -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضحت “الإفتاء” في إجابتها عن سؤال: « ماذا كان يفعل رسول الله في بداية السنة الجديدة ؟»، إن المسلمين يؤمنون بأنبياء الله تعالى ورسله كلهم، ولا يفرقون بين أحد منهم، ويفرحون بأيام ولادتهم، وهم حين يحتفلون بها يفعلون ذلك شكرًا لله تعالى على نعمة إرسالهم هداية للبشرية ونورًا ورحمة، فإنها من أكبر نِعم الله تعالى على البشر.

وأشارت إلى أن الأيام التي وُلِدَ فيها الأنبياء والرسل أيامُ سلام على العالمين، وأشار الله تعالى إلى ذلك؛ فقال عن سيدنا يحيى: «وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا» [مريم: 15]، وقال عن سيدنا عيسى: «وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا» [مريم: 33]، وقال تعالى: «سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ» [الصافات: 79]، وقال تعالى: «سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» [الصافات: 109]، ثم قال تعالى: «سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ» [الصافات: 120]، إلى أن قال تعالى: «وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ» [الصافات: 181-182].

وأفادت بأنه إذا كان الأمر كذلك، فإظهار الفرح بهم، وشكر الله تعالى على إرسالهم، والاحتفال والاحتفاء بهم؛ كل ذلك مشروع، بل هو من أنواع القرب التي يظهر فيها معنى الفرح والشكر لله على نعمه، وقد احتفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوم نجاة سيدنا موسى من فرعون بالصيام؛ فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يومًا -يعني: عاشوراء-، فقالوا: هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى، وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرًا لله، فقال: «أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ» فصامه وأمر بصيامه. فلم يعدَّ هذا الاشتراك في الاحتفال بنجاة سيدنا موسى اشتراكًا في عقائد اليهود المخالفة لعقيدة الإسلام.

وقد حث الشرع على تذكر أيام الله وما فيها من عبر ونعم، كما أنه بداية لعام جديد، وتجدد الأعوام على الناس من نعم الله عليهم التي تستحب التهنئة عليها واغتنامها بصالح الأعمال والعبادات من ذكر وتسبيح ودعاء وقراءة قرآن وصدقة وبر وصلاة على النبي وما نحوها .

دعاء الرسول في بداية السنة الجديدة

وورد دعاء رسول الله في بداية السنة الجديدة الهجرية عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة أنه كان يقول دعاء رؤية الهلال وهو «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ».

ويمكن الدعاء بصيغ الأدعية المختلفة ومنها: