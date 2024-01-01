مدير تعليم القاهرة: الدولة مهتمة بالأنشطة التربوية وفي مقدمتها الاتحادات الطلابية

شهد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، وزينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية اليوم، الإثنين، اللقاء المهنى لإتحاد طلاب مدارس القاهرة.

واستهل أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، اللقاء بكلمة رحب فيها بالحضور وأبنائه الطلبة، معرباً عن سعادته بحضور هذا اللقاء المثمر والبناء.

وأشار أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، إلى أن الاتحادات الطلابية تعمل على غرس القيم والمبادئ واكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات الفنية والرياضية والثقافية والعلمية.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، إن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالأنشطة التربوية وفى مقدمتها الاتحادات الطلابية، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، لخلق جيل من القيادات الطلابية الواعدة التى تقود مصرنا الحبيبة إلى غدٍ مشرق.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، الشكر للطالب أمير رشاد أمين اتحاد طلاب الجمهورية للعام الماضي على جهوده المبذولة وتمثيل الطلاب بالشكل اللائق والمشرف لتعليم القاهرة، متمنيا من زميله الجديد أن يكون على نفس النهج ، متمنياً للجميع مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز.

ومن جانبها .. وجهت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية ، كلمة رحبت فيها بالحضور الكريم ، مشيدة بأهمية الدور الكبير الذى يقوم به الاخصائي الاجتماعي والنفسي فى المدارس فهم عصب العملية التعليمية ، يقومون بالتعامل مع كافة الطلاب من جميع الفئات ويقومون باحتواء كافة المشاكل داخلياً وخارجياً.

وأكدت وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مدى سعادتها بانتمائها لهذة المهنة العظيمة وقدمت كل الشكر والتقدير لجميع الاخصائيين الإجتماعيين وأبنائها الطلبة ، داعية المولى عز وجل أن يجعل تعليم القاهرة فى المقدمة دوماً .

كما أكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية على مدى سعادتها بتواجدها وسط عظماء تعليم القاهرة وأنها تشعر وكأنها تعرف الجميع منذ زمن طويل ، وطالبت الطلاب بأن يبذلوا قصارى جهدهم ليكونوا على قدر المسئولية وأن يكونوا خير سفراء لزملائهم للتعبير عن مشاكلهم وتحقيق آمالهم وطموحهم .

بعدها قام الطالب أمير رشاد امين اتحاد طلاب الجمهورية الجديد ، بتعريف مفهوم اتحاد طلاب الجمهورية وأهدافه وشعاره من خلال الممارسة الفعلية للتربية الديمقراطية السليمة بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وقام بفتح الحوار والمناقشة والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات من جميع الحضور .

و تضمن اللقاء عدة فقرات تمثل أبرزها في :

- السلام الجمهورى لمصرنا الحبيبة

- القرآن الكريم

- كلمات الحضور

- افتتاحية اللقاء المهنى

وانتهى اللقاء المهنى لإتحاد طلاب مدارس القاهرة بتكريم قيادات تعليم القاهرة الأم الخلوقة عزة عبد العزيز موجة عام التربية الإجتماعية ، وسط فرحة وسعادة غامرة من جميع الحضور ، وتقدم قائد تعليم القاهرة وقياداتها بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لها على ما قامت به من رحلة عطاء مليئة بالإنجازات ، متمنين لها بداية حياة سعيدة وموفقة .

اللقاء المهنى لإتحاد طلاب مدارس القاهرة

اللقاء المهنى لإتحاد طلاب مدارس القاهرة

اللقاء المهنى لإتحاد طلاب مدارس القاهرة

اللقاء المهنى لإتحاد طلاب مدارس القاهرة

اللقاء المهنى لإتحاد طلاب مدارس القاهرة

اللقاء المهنى لإتحاد طلاب مدارس القاهرة