أستاذ تمويل: انضمام مصر إلى بريكس سيخفف الضغط على الدولار

علق هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، على انضمام مصر بشكل رسمي إلى مجموعة تكتل بريكس.

وقال هشام إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" محاور التعاون مع بريكس متعددة ومنها حركة التجارة الدولية والتدفق الاستثماري والسياحي ".

وأضاف هشام إبراهيم :" تكتل البريكس هو الأهم من حيث حجم النشاط الاقتصادي والتجارة الدولية".

وتابع هشام إبراهيم :" مصر سوق كبير إفريقيا وعربيا "، مضيفا:" شكل حركة التجارة الدولية يتغير بشكل تدريجي خاصة في ظل الصراعات الاقتصادية بين أمريكا وأوروبا من ناحية والصين وروسيا من جانب أخر ".

وأكمل هشام إبراهيم :" انضمام مصر إلى تكتل بريكس يؤيد إلى تخفيف الضغط على الدولار ".