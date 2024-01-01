عزاء والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل بحضور نجوم الفن

شارك مجموعة كبيرة من الفنانين في مراسم عزاء والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة.

وكان أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والفنان أحمد زعيم ومهندسا الصوت أحمد ومحمد جودة والمطرب تامر سيف والدكتور ياسر القصراوى والمخرج محمد القاضي، والمخرج وائل سيف والإعلاميتان دعاء عامر وإيمان رياض والداعية فايزة أبوزيد والاستايلست نعيمة كامل ، عصام كاريكا وغيرهم.

وتوفيت أمس والدة الموزع الموسيقى أحمد عادل وهو ما أعلن عنه صديقه الفنان محمد عاطف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلق محمد عاطف، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله تعالى والدة صديقنا الموزع احمد عادل والعزاء غداً الاثنين بمسجد المشير قاعة الروضة .. نسأل الله ان يتغمدها بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

ويعد الموزع الموسيقى أحمد عادل أحد المبدعين فى مجاله حيث قدم عدد من الأعمال الناجحة مع مطربين مشهورين حيث تعاون مع النجم اللبناني رامي عياش، في أغنية بـ عنوان سلطنة، وهي من ألحان محمد عبد المنعم، ومن كلمات محمد البوغة.

وطرح الموزع الموسيقى أحمد عادل من قبل أغنية لا تعليق للمطرب نبيل، والتي تخطت حاجز الـ 3 ونصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات محمود سليم، ألحان جوليو، إنتاج فيري ميوزك نصر محروس، ميكس وماستر أمير محروس، طرحت في شهر أغسطس الماضي.