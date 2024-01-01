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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خدروه وأخدوا 2 مليون جنيه..زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة عن تعرضه لعملية نصب

حلمي بكر
حلمي بكر

كشفت سماح القرشي، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، أن الموسيقار الكبير تعرض بالفعل لعملية نصب من جانب مدير أعماله بعدما حصل على توقيعه بدون علمه واستولى على قرض بقيمة 2 مليون و280 ألف جنيه.

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وأشارت زوجة حلمي بكر، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، والمذاع على قناة البلد2، قائلة: «في أول شهر 9 قالي إن الفلوس اللي في البنك مش موجودة، ورحنا البنك مع استاذ حلمي بنفسه، ومعانا حد من أصدقائه، واكتشفنا إنه ماضي على قرض بـ 2 مليون و280 ألف جنيه، واحنا مااستلمناش الفلوس دي محصلش».

وأضافت زوجة حلمي بكر، قائلة: «ولما سألنا إزاي  ده حصل.. جبنا الأوراق واكتشفنا إن المستفيد من الشيك واحد اسمه نور، واللي كان مدير أعماله وكان بيطلع معاه في الحلقات التليفزيونية، وكان معاه في المستشفى أثناء فترة مرضه»، مشيرة إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة؛ لأنها سرقة ولم يوقع الأستاذ على الأوراق الخاصة بالقرض على الرغم من تأكيد البنك على أنها توقيعه وإمضائه، ومن الواضح أنه تم تخديره أثناء تواجده معه في المستشفى على حد قولها.

وأوضحت سماح القرشي، أن أزمة الـ «150 ألف جنيه»، التي تمت إثارتها في الصحافة مؤخرًا هي شيء قديم، وتحدث عنه الموسيقار بنفسه من قبل، قائلاً :«دخلت المستشفى على رجلي .. وخرجت منها على كرسي متحرك واخدوا منّي 150 ألف جنيه في النقابة للعلاج»، مؤكدة أنه لم يتعرض إلى واقعة نصب من النقابة كما يروج البعض.

وفي نفس السياق أوضحت زوجة حلمي بكر أنها تقدمت ببلاغ رسمي، ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قائلة: «ذلك تم بناءً على بيان صادر منذ 48 ساعة، من نقيب المهن الموسيقية بكلام فيه إساءة وغير حقيقي ضدي، بتصريح فيه اسمي، ولم أستعن بأي بلطجية، وهبعت لحضرتك صور وفيديوهات توضح مين كان بيبلطج على مين وهو في بيته».

وأضافت «حلمي بكر رافض الطريقة التي يتحدث بها مصطفى كامل، وبناءً عليه رفض الذهاب لمستشفى النقابة، مردفة :«مش هتكلم في شيء منظور أمام القضاء.. وأنا عندي ثقة كبيرة في قضاء مصر، وعدالة القانون المصري، وعندي ثقة إن مفيش حد فوق القانون».

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