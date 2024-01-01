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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوجة حلمي بكر تكشف عن آخر تطورات حالته الصحية

حلمي بكر
حلمي بكر

صدمت سماح القرشي، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، محبي الموسيقار الكبير عن حالته الصحية، مشيرة إلى أنه أصبح طريح الفراش ولا يستطيع الحركة، ويشتكي من حين إلى آخر من أعضاء جسّده.

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هاخذ حقي.. زوجة حلمي بكر: رفعت قضية على مصطفى كامل لهذا السبب

وأضافت زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، والمذاع على قناة البلد2، أن أحد أصدقائه أمس الأحد، حصل على تصريح لعلاجه على نفقة الدولة في أحد المستشفيات، متابعة أنه حلمي بكر خلال الساعات القادمة سيذهب للمستشفى لتلقي العلاج، متمنية له الشفاء العاجل.

 

وتطرق الحديث حول أسباب تقديم زوجة حلمي بكر، محضرًا رسميًا ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قائلة: «ذلك تم بناءً على بيان صادر منذ 48 ساعة، من نقيب المهن الموسيقية بكلام فيه إساءة وغير حقيقي ضدي، بتصريح فيه اسمي، ولم استعين بأي بلطجية، وهبعت لحضرتك صور وفيديوهات توضح مين كان بيبلطج على مين وهو في بيته».

وأضافت «حلمي بكر رافض الطريقة التي يتحدث بها مصطفى كامل، وبناءً عليه رفض الذهاب لمستشفى النقابة، مردفة :«مش هتكلم في شيء منظور أما القضاء.. وأنا عندي ثقة كبيرة في قضاء مصر، وعدالة القانون المصري، وعندي ثقة إن مفيش حد فوق القانون».
 

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