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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاخذ حقي.. زوجة حلمي بكر: رفعت قضية على مصطفى كامل لهذا السبب

حلمي بكر ومصطفى
حلمي بكر ومصطفى كامل

أكدت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر، أن الموسيقار يمر بأزمة صحية كبيرة  ووزارة الصحة أبلغتنا بأنه تم إصدار قرار علاج على نفقة الدولة له.

 

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وقالت سماح القرشي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  خلال ساعات سيتم نقل حلمي بكر إلى مستشفى تابعة لوزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة ".

 

وعن الخلاف مع مصطفى كامل نقيب الموسيقيين:" رفعت قضية على نقيب الموسيقيين بسبب صدور بيان منه يسيء لي بشكل شخصي ".

 

وتابعت سماح القرشي:" كل الكلام اللي قاله عني مصطفى كامل مغلوط وميصحش يقول كده ".

 

 وأكملت سماح القرشي:" سأخذ حقي من نقيب الموسيقيين بالقانون"، مضيفة:" كل واحد له حق سوف يحصل عليه ".

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