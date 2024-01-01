عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أزمة مصطفى كامل وزوجة حلمي بكر| قصة خلاف ومشاكل واتهامات بالجملة وصلت للنيابة

صدى البلد

ساعات قليلة مضت على بداية أول أيام العام الميلادي الجديد 2024، إلا أن تلك الساعات شهدت بعض الأحداث غير المتوقعة منها تقديم زوجة الموسيقار حلمي بكر بلاغا رسميا ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، فماذا حدث؟

txt

تخوفات من ارتفاع أسعار البطاطس| سبب وحيد ما قبل الأزمة و"الفلاحين" تُحذر

txt

سلالات جديدة من انفلونزا الخنازير.. حقيقة رصد إصابات جديدة بفيروسH1N1 في مصر

 بلاغ رسمي ضد مصطفى كامل في أول أيام 2024

في أول أيام رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، توجهت السيدة سماح عبدالرحمن، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، إلى مديرية أمن الجيزة، مُتقدمة ببلاغ رسمي ضد نقيب الموسيقيين، مصطفى كامل، تتهمه فيه بالتشهير بها والإساءة إلى سمعتها، مُخطرة النيابة العامة لمباشرة التحقيق ضده.

وطالب المحامي الخاص بالسيدة سماح عبدالرحمن، محمد حسنين، بالتحقيق مع نقيب الموسيقيين، الذي قال في حوارات صحفية إنه صديق شخصي للموسيقار الكبير حلمي بك، وكان يدافع عنه حتى ضد البلطجية الذين كانت زوجته تستأجرهم لضربه.

رد مصطفى كامل على اتهامات زوجة حلمي بكر

استدعت اتهامات زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، في حق نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، رد الأخير، الذي قال في تصريحات صحفية: 

«مش عاوز أتكلم علشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمي والمنتج أحمد فوزي، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي.. أتمنى لـ حلمي بكر الشفاء العاجل ويقوم لنا بالسلامة، طول الوقت أقف معه في أزماته الصحية وغيرها، وواجب عليا وعمري ما أتخلى عنه، ولا شيء يحدث معه من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين إلا بعلمي وتخطيطي حتى الآن».

علاج حلمي بكر على نفقة الدولة بمستشفيات القوات المسلحة

يتلقى الموسيقار حلمي بكر، في الوقت الحالي العلاج على نفقة الدولة بأحد مستشفيات القوات المسلحة، بعد ما كان تعرض لأزمة صحية صحية خطيرة أجبرته على ملازمة الفراش والابتعاد عن ساحة الأضواء والشهرة، خاصة بعد ما تعرض للنصب من مدير أعماله الذي استولى على أمواله التي تقدر بمبلغ 2 مليون جنيه و 280 ألف جنيه، وأصبح يعاني من توقف كامل لحركة قدميه، إلا أنه لا يعاني من أي مشاكل عقلية أو في النطق.

مصطفى كامل نقيب الموسيقيين حلمي بكر علاج حلمي بكر بلاغ سمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ترشيحاتنا

الكشف عن عدد ضحايا زلازل اليابان

تحول جديد.. مسئول أمريكي يكشف سبب إنسحاب القوات الإسرائيلية من غزة

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

كتائب القسام تعلن تصفية 15 جنديا إسرائيليا بتفجير حقل ألغام

بشاير 2024 الذهب نزل.. سعر عيار 21 اليوم في مصر

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وقصير.. نسرين طافش تصدم متابعيها بظهورها الأخير

تصرف صادم لسائق يتسبب في مأساة على طريق بهولندا.. شاهد

روشتة من طبيب لعلاج القولون العصبي بأسرع وقت

جريء جدا.. مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

فيديو

طفل صغير يقتحم حفل كاظم الساهر ويثير الجدل

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ