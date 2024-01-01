أزمة مصطفى كامل وزوجة حلمي بكر| قصة خلاف ومشاكل واتهامات بالجملة وصلت للنيابة

ساعات قليلة مضت على بداية أول أيام العام الميلادي الجديد 2024، إلا أن تلك الساعات شهدت بعض الأحداث غير المتوقعة منها تقديم زوجة الموسيقار حلمي بكر بلاغا رسميا ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، فماذا حدث؟

بلاغ رسمي ضد مصطفى كامل في أول أيام 2024

في أول أيام رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، توجهت السيدة سماح عبدالرحمن، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، إلى مديرية أمن الجيزة، مُتقدمة ببلاغ رسمي ضد نقيب الموسيقيين، مصطفى كامل، تتهمه فيه بالتشهير بها والإساءة إلى سمعتها، مُخطرة النيابة العامة لمباشرة التحقيق ضده.

وطالب المحامي الخاص بالسيدة سماح عبدالرحمن، محمد حسنين، بالتحقيق مع نقيب الموسيقيين، الذي قال في حوارات صحفية إنه صديق شخصي للموسيقار الكبير حلمي بك، وكان يدافع عنه حتى ضد البلطجية الذين كانت زوجته تستأجرهم لضربه.

رد مصطفى كامل على اتهامات زوجة حلمي بكر

استدعت اتهامات زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، في حق نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، رد الأخير، الذي قال في تصريحات صحفية:

«مش عاوز أتكلم علشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمي والمنتج أحمد فوزي، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي.. أتمنى لـ حلمي بكر الشفاء العاجل ويقوم لنا بالسلامة، طول الوقت أقف معه في أزماته الصحية وغيرها، وواجب عليا وعمري ما أتخلى عنه، ولا شيء يحدث معه من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين إلا بعلمي وتخطيطي حتى الآن».

علاج حلمي بكر على نفقة الدولة بمستشفيات القوات المسلحة

يتلقى الموسيقار حلمي بكر، في الوقت الحالي العلاج على نفقة الدولة بأحد مستشفيات القوات المسلحة، بعد ما كان تعرض لأزمة صحية صحية خطيرة أجبرته على ملازمة الفراش والابتعاد عن ساحة الأضواء والشهرة، خاصة بعد ما تعرض للنصب من مدير أعماله الذي استولى على أمواله التي تقدر بمبلغ 2 مليون جنيه و 280 ألف جنيه، وأصبح يعاني من توقف كامل لحركة قدميه، إلا أنه لا يعاني من أي مشاكل عقلية أو في النطق.