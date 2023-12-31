سلالات جديدة من انفلونزا الخنازير.. حقيقة رصد إصابات جديدة بفيروسH1N1 في مصر

تداولت بعض صفحات منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعض الأنباء التي تُشير إلى عودة انتشار انفلونزا الخنازير في مصر مرة أخرى من خلال سلالات جديدة، ما أثار حالة من التوتر والقلق، استدعت تدخل مجلس الوزراء لتوضيح حقيقة ما تم تداوله.

حقيقة رصد إصابات بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم:

تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت هذه الأنباء المنتشرة حول رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، مشددة على امتلاك قطاع الطب الوقائي - التابع للوزارة- منظومة رصد متكاملة وبائيًا ومعمليًا لفيروسات الإنفلونزا والفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، والتي تعد الأقوى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يتم من خلالها رصد نشاط الفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، مع الإبلاغ الفوري عن أي نشاط غير معتاد.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بعدم الإنسياق وراء الأكاذيب التي تستهدف إثارة الذعر بينهم، ما استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددة على أنه لم يتم رصد أي تحوات أو سلالات جديدة لفيوس انفلونزا الخنازير

وناشد المكز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين وفي حالة وجود أي استفسارات ضرورة الرجوع للموقع الإلكتروني التابع للوزارة، والإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة من خلال أرقام الواتس آب التابعة للمركز « 01155508688 - 01155508851»، على مدار 24 ساعة أو عبر البريد الإلكتروني.

إنفلونزا H1N1

تم اكتشاف إنفلونزا H1N1 للمرة الاولى في العالم بدولة المكسيك في إبريل 2009، وعرفها العالم بإسم انفلونزا الخنازيرر، لتشابه العديد من جينات الفيروس مع جينات فيروسات الإنفلونزا التي تصيب الخنازير في أمريكا الشمالية.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت H1N1 وباءًا عالميًا بتاريخ 11 يونيو 2009، نظرًا لإنتشارها في معظم أنحاء العالم، حتى أعلنت المنظمة انتهاء حالة الوباء في 10 أغسطس 2010، ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذا الفيروس من الفيروسات المتوطنة بالعالم ولم ينتج عنه أي جوائح تالية، وتم إداجه في التطيعم ضد الإنفلونزا الموسمية وكانت مصر من الدول السباقة في إدخال التطعيم ضده.