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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الزيادة بعد ساعات| تفاصيل معاشات يناير 2024.. احسب هتقبض كام .. تفاصيل

صدى البلد

ساعات قليلة تفصلنا عن صرف معاشات أول شهور السنة الجديدة، يناير 2024، ومع اقتراب موعد الصرف يتسائل الكثير من أصحاب المعاشات عن تضمن هذا الشهر للزيادة الجديدة أم لا، وهل ستعم تلك الزيادة لجميع الفئات أو فئات محددة؟… 

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يبدأ الصرف بعد أيام.. هل أنت من مستحقي زيادة المعاشات الجديدة؟

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معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة 

كما هو معتاد عليه فإنه سيتم صرف معاش يناير 2024، في أول أيام الشهر، والذي يوافق الإثنين المقبل 1 يناير، ووفقًا لما أعلنه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي فإنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة مع صرف معاشات هذا الشهر، وفقًا لجدول الصرف:

  • يومي 1 و 2 يناير يتم صرف معاش الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه
  • يومي 3 و 4 يناير يتم صرف معاش الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه
  • يومي 5 و 6 يتم صرف معاش الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه.

رفع الحد الأدنى للمعاشات 

كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، قد أعلن في وقت سابق عن أنه تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليُصبح 1300 جنيه، والحد الأقصى له 10080 جنيهًا، على أن يتم تطبيق تلك الزيادة بداية من الشهر القادم يناير 2024.

كما أشار عوض في تصريحات تليفزيونية إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى له ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024.

الفئات المسحقة لزيادة المعاشات الجديدة 

تحمل زيادة المعاشات بداية من شهر يناير المقبل أوجه عديدة، حيث أنها لا تشمل الجميع، إذ يتم تطبيقها على: 

  • المنتهية خدمتهم فقط، حيث أن تلك الزيادة لن تكون من خلال زيادة المستحقات التي سيتم صرفها في شهر يناير المقبل، بل ستكون للمنتهية خدمتهم بداية من شهر يناير المقبل فقط، أي ان من يخرج للتقاعد أو أي من المستحقين الآخرين للمعاشات سواء عن أنفسهم أو عن آخرين سوف يحصلون على الحد الأدنى الصادر به قرار من قبل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.

وفي حال تقاعد أي موظف قبل شهر يناير، ( موعد زيادة المعاشات متمثلة في الحد الأدنى) فإنه يحصل على القيمة المقررة حاليًا والسارية منذ شهر يناير الماضي، وحتى نهاية ديسمبر الجاري، قبل ان تزداد بداية من الشهر المقبل، نتيجة تطبيق زيادة الحد الأدنى بقيمته الجديدة.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات 

يمكن لمستحقي المعاشات الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة، وذلك من خلال عدة خطوات هي: 

  • التسجيل على موقع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي
  • إدخال اسم المستخدم
  • كتابة كلمة المرور الخاصة بك
  • تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، لتظهر على الفور قيمة المعاش بالزيادة المقررة.

أماكن صرف معاشات يناير 2024 

تيسيرًا على مستحقي المعاش، من كبار السن، وفررت وزارة التضامن الاجتماعي اماكن متعددة لصرف المعاش منها: 

  • مكاتب البريد المصري
  • ماكينات الصرف الآلية
  • المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول
  • خدمة فوري

 

معاشات شهر يناير 2024 رفع الحد الأدنى للمعاشات الفئات المسحقة لزيادة المعاشات الجديدة شهر يناير ستعلام عن زيادة المعاشات

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