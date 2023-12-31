تخوفات من ارتفاع أسعار البطاطس| سبب وحيد ما قبل الأزمة و"الفلاحين" تُحذر

شهدت أسعار البطاطس في الآونة الأخيرة تذبذبا كبيرا، حتى وصل سعر الكيلو منها إلى 25 جنيها، عادت وانخفضت مرة أخرى ليتراوح سعر الكيلو منها ما بين 10 و 15 جنيهًا، إلا أن هناك مؤشرات بعودة ارتفاع سعرها مرة أخرى.. فماذا يحدث في البطاطس؟

سبب ارتفاع أسعار البطاطس

شهدت أسعار البطاطس في الآونة القليلة الماضية انخفاضا في أسعارها بسبب ظهور العروة الجديدة منها، حيث يتراوح سعر الكيلو منها ما بين 10 لـ 15 جنيهًا بعد ما كان وصل إلى 25 جنيها، إلا أن هناك مؤشرات تشير إلى وجود خلل كبير ويُنذر بارتفاع أسعارها من جديد، حيث أوضح حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين أسباب هذا الارتفاع.

هناك ارتفاع في سعر طن تقاوي البطاطس من 50 ألف في بعض الأنواع إلى 100 ألف جنيه في أقل من شهر.

عدد من التجار يحتكرون سوق التقاوي لثاني أكبر محصول تصديري في مصر، ويستغلون قلة المعروض من التقاوي المستوردة حتى الآن والتي لم تتعد 100 ألف طن، مع زيادة طلب الشراء عليها والذي يصل إلى 140 ألف طن لزراعة العروة الصيفية والتي تمثل 30% من مساحة زراعة البطاطس في مصر، والتي تُزرع في الفترة من منتصف ديسمبر الجاري وحتى منتصف شهر فبراير القادم، ويتم استخدام إنتاجها للاستخدام المحلي وكتقاوي للعروة النيلي والشتوي ويُصدر جزء من إنتاجها للخارج.

هدد عدد من المزارعين بالعزوف عن زراعة البطاطس في الموسم الحالي، نظرًا لارتفاع أسعار التقاوي الخاصة بها للضعف خلال أيام، ما سيتسبب بدوره في ارتفاع أسعار البطاطس على المستهلك في المستقبل.

مصر الأولى إفريقيا في تصدير البطاطس

الجدير بالذكر أن مصر تزرع ما يقرب من 600 ألف فدان من البطاطس خلال ثلاث عروات متتالية هي:

«العروة الصيفية، والشتوية، والنيلية» بحجم إنتاج يقارب على 7.5 مليون طن كل عام، حيث تم تصدير أكثر من مليون طن خلال الموسم الماضي، لتحتل البطاطس بهذا الرقم المركز الأول بين كافة الخضراوات في التصدير.

تحتل الدولة المصرية المرتبة الأولى في إفريقيا في تصدير البطاطس، إلى جانب كونها أحد أهم الخضراوات التي تتواجد بشكل مستمر على مائدة المصريين طوال العام، ما أستدعى تأكيد أبو صدام في تصريحات له، ضرورة الاهتمام بتوفير تقاوي البطاطس بأسعار معقولة والاتجاه بجدية لتوفير تقاوي محلية لها لتفادي أي أخطار قد تواجهنا في المستقبل، مشددًا على ضرورة عدم الاستهانة بصرخات الفلاحين حتى لا يتسبب الأمر في أزمة ارتفاع الأسعار في المستقبل، لأن تقاوي اليوم هي ثمار الغد، وارتفاع أسعارها يزيد من تكلفة الزراعة وتقليل المساحات المنزرعة وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على المستهلك.

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الطماطم تراوحت بين 3.5و 8.5 جنيه .

أسعار البطاطس تراوحت بين 5 و12 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الثوم من 40 إلى 70 جنيها للكيلو

أسعار البصل اليوم تراوحت بين 10 و25 جنيها للكيلو

أسعار الكوسة تراوحت بين 7 و 15 جنيها.

سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 3.5 و 5.5 جنيه

أسعار الفاصوليا تراوحت بين 7 و 11 جنيها للكيلو

الباذنجان البلدي تراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيها للكيلو

الباذنجان الرومي تراوح بين 2 و 4 جنيهات للكيلو في الجملة

فلفل رومي بلدي تراوح بين 7 و 10 جنيهات للكيلو

فلفل حامي بلدي تراوح بين 4.5 و 8.5 جنيه الكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سعر الفلفل الألوان تراوح بين 20 و35 جنيها

وتراوح سعر الخيار الصوب بين 8 و 12 جنيها.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7

8 و 12 جنيها للكيلو.

واستقر سعر البسلة اليوم بين 21 و25

وتراخ سعر السبانخ بين 7 إلى 8 جنيهات

وتراوح سعر البامية بين 40 و 45جنيها للكيلو

سجل سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو

وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو.

ووصل اللفت إلى 2.5 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة