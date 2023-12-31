الغاضب والثائر والساخر| كيف رد المستبعدون من منتخب مصر على فيتوريا

مع إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر الذي يخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، تزايدت ردود الأفعال بشأن اختيارات المدير الفني روي فيتوريا.

قائمة منتخب مصر

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار واللاعبون هم :

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد أبو جبل

محمد صبحي

عمر كمال

محمد هاني

أحمد حجازي

علي جبر

أحمد سامي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حمادة

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد

محمود كهربا

أحمد حسن كوكا

أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر

وجاء على رأس المستبعدين من قائمة منتخب مصر، كل من ياسر إبراهيم وحسين الشحات وافشة وأكرم توفيق من الأهلي.

ومن الزمالك، نبيل عماد دونجا، والونش، ومحمد عواد، ومن بيراميدز رمضان صبحي ومهند لاشين وعبدالله السعيد.

كما استبعد فيتوريا الحارس محمود جنش حارس فيوتشر المتألق خلال الفترات الأخيرة.

ومن المحترفين استبعد فيتوريا محمد شريف وسام مرسي.

جنش ينفجر غضبًا

وفي أول رد فعل له، أبدى جنش استيائه من عدم دعوته للمنتخب، حيث قال في وقت سابق تصريحًا ساخرًا من عدم اختياره في القائمة الأولية التي أعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا: «أنا هندي مش مصري».

وتابع في تصريحات بعد اختيار القائمة النهائية لقناة أون تايم سبورتس 2: "أنا ألعب في فريق ينافس في كل البطولات ومن الطبيعي أن أدافع عن لاعبيه حين لا نجد ثمار ذلك في اختيارات المنتخب".

وتابع: "اختيارات المدرب أمر يخصه وهو من سيتحمل المسؤولية، ولم يتحدث معي أحد عما قلته من قبل لأني لم أقل شيئا يستحق ذلك".

ياسر ابراهيم وتصريحات مفاجئة

أما ياسر إبراهيم نجم دفاع الأهلي ففاجا الجميع بتصريحاته التي تمنى فيها التوفيق لزملائه من المدافعين الذين وقع عليهم الاختيار وحثهم على التألق من اجل الفوز بالبطولة.

وقال ياسر إبراهيم انه تفاجأ باستبعاده من المنتخب، لكنه يحترم وجهة نظر المدير الفني روي فيتوريا.

دونجا يسخر !

أما نبيل عماد دونجا متوسط ملعب نادي الزمالك والذي شارك مع المنتخب في النسختين الأخيرتين فقد رد ساخرا على استبعاده من قائمة المنتخب.

ونشر دونجا، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" صورة له ضاحكًا بسخرية وكتب "طب دا كلام ينفع".

ماذا فعل حسين الشحات؟

أما حسين الشحات ففاجأ الجميع عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، بنشر مجموعة من الصور وهو يقضي إجازته رفقة أطفاله.

ويعيش حسين الشحات أفضل فترات التألق الكروي رفقة النادي الأهلي، وبالرغم من ذلك تم استبعاده من قائمة المنتخب.

أمم إفريقيا 2024

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.