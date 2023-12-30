من الزفة للجنازة| تفاصيل مفجعة لوفاة عروسين بقنا ليلة الصباحية.. القصة كاملة

يعتبر يوم الزفاف هو اليوم الذي ينتظره المتحابين ليُصبحا زوجين، ووفقًا للعادات المتعارف عليها، في اليوم التالي للزفاف، يزور الأهل العروسان ومعهما الطعام للمباركة لهمها، تحت مسمى «الصباحية»، إلا أنه وفي فاجعة أصابت أهالي منطقة نجع حمادي، بعد ما تم تشييع جثمان عروسين إلى مثواهم الأخير بدلاً من تقديم وجبة الصباحية لهم..

تشييع جثماني عروسي قنا في الصباحية

بعد أن شهدت منطقة نجح حمادي حالة من الفرح والبهجة التي سادت المكان، تحول هذا الفرح في ساعات قليلة إلى صدمة كبيرة، وحزن بعد ما تم اكتشاف وفاة عروسين في صباح اليوم التالي لزفافهما، فبدلاً من المباكه لهما، تم تشييع جثمانهما إلى مثواهما الأخير.

سبب وفاة عروسي قنا

فوجئ أهالي عروسي محافظة قنا بوفاتهما بعد ساعات قليلة من حفل زفافهما، ليتبين أن الزوجين فارقا عالمنا بسبب اختناق حاد من دفاية كهربائية.

قرار النيابة بشأن وفاة عروسي قنا

تلقى اللواء مصطفى مبرود درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، تفيد بالعثور على جثتي لعريس وزوجته داخل منزلهما، بعد ساعات قليلة من حفل زفافهما، وعلى الفور تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بهجورة في نجع حمادي العام، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

صرحت النيابة العامة بمركز نجع حمادي، اليوم السبت، بدفن جثماني عروسي قناة، بعد أن لقيا مصرعهما بعد ساعات قليلة من حفل زفافهما، حيث تبين من المعاينة الميدانية أن عروسي قرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي، بشمالي قنا كانت بسبب الاختناق من الدفاية الكهربائية.