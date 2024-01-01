وزير الرياضة: الكيانات الشبابية لعبت دوراً بارزاً في المساندة الوطنية بالانتخابات الرئاسية

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الكيانات الشبابية التابعة للوزارة ضمت كافة فئات المجتمع، ولعبت دوراً بارزاً في المساندة الوطنية والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الشبابية، التي تهدف إلى نشر الوعي الانتخابي، وتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات.



جاء ذلك خلال تكريم وزير الشباب والرياضة، الكيانات الشبابية التابعة للوزارة؛ تقديراً لجهودهم في المساندة الوطنية والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في احتفالية نظمتها الوزارة بمركز الابتكارالشبابي والتعلم بالجزيرة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتعاون مع مكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وأعضاء الكيانات الشبابية.



وقال وزير الشباب والرياضة-خلال كلمته- "إن الشباب هم عماد الوطن، ومستقبله، ونحن نعمل على دعمهم، وإعدادهم ليكونوا قادرين على القيام بدورهم في المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير المناخ المناسب للشباب للإبداع والابتكار، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات الشبابية".



وأشار وزير الشباب إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية دور الشباب في المجتمع، وأنها تعمل على دعم الشباب المصري، وإعداده ليكون قادراً على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية في البلاد، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الكيانات الشبابية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، ودعم الشباب المصري.



وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للجهود التي بذلتها الكيانات الشبابية، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون مع الكيانات الشبابية، وتوفير الدعم اللازم لها، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، والقيام بدورها في خدمة الشباب المصري، مشيراً إلى ضم تلك الكيانات تحت مظلة واحدة هي اتحاد الكيانات الشبابية.



ووجه وزير الشباب والرياضة الدعوة إلى الكيانات الشبابية التي تم تكريمها، إلى مواصلة جهودهم في خدمة الشباب المصري، ودعم مسيرة التنمية في البلاد.



قدم ممثلو الكيانات الشبابية، الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على هذا التكريم، مؤكدين أنهم سيواصلون جهودهم في خدمة الشباب المصري، ودعم مسيرة التنمية في البلاد.



وتضمنت قائمة الكيانات الشبابية التي تم تكريمها أكثر من ٤١ كياناً شبابياً.