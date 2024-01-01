خبير اقتصادي: 40% ارتفاعا عن السعر الرسمي للسلع.. والرقابة الأهم لمواجهة التضخم

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن التضخم هو نقطة في قضية كبيرة ولها اعتبارات عدة، موضحا ان لها شقين، شق خارجي غير قادرين على السيطرة عليه وشق داخلي نحاول السيطرة عليه، مشددًا على أن الأسعار ارتفعت وانفلتت دون رقابة من الخارج أو الداخل.

وأشار "بدرة"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أنه لابد أن يعاد النظر إلى نقطة الرقابة وهي ليست على التجار فقط، وتبدأ من المصنع وعمليات الشحن والسوق المجهول، موضحًا أن هناك زيادة في الأسعار بنسب 40% عن السعر الرسمي، وهذا ما جعل الحكومة تتجه للرقابة على 7 سلع استراتيجية.

زيادة المعروض في الأسواق

وأوضح بدرة، أن الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار هو زيادة المعروض في الأسواق ومنافذ التموين والتابعة للدولة، مشددًا على أنه نظرًا للمشاكل التي حدثت في العالم خرج من مصر 20 مليار دولار وهي أموال ساخنة.