اقتصادية النواب: إعلان 7 سلع استراتيجية يضبط الأسعار بالأسواق مع تشديد الرقابة

أكد النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أكثر شيء يؤثر بشكل مباشر على المواطن المصري، هو التضخم والذي يزيد من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مشددا على ضرورة أن تتصدى الحكومة للتضخم وبسرعة كبيرة.

وأشار خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن إعلان الحكومة عن 7 سلع استراتيجية تخضع لقانون حماية المستهلك ومنع تخزينها والإعلان عنها وعن سعرها حتى لا تتعرض لاحتكار؛ هو إجراء سريع، وسيضبط السوق، ولا بد أن يقابله الجزء الرقابي من الدولة والحكومة، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق.

دور المواطن في مواجهة الاحتكار

أوضح النائب محمود الصعيدي، أن قانون حماية المستهلك ينص على وضع السلع على المنتج من المصنع، مشددًا على أنهم طالبوا جهاز حماية المستهلك بضرورة وضع الأسعار على المنتج، وعلى المواطن دور وهو أن يساعد ويبلغ عن أي انتهاك، كما أوضح أن زيادة الإنتاج للسلع يزيد من العرض ويقلل من الأسعار.