عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خيانة زوجية تنتهي بجريمة قـ تل ..ماذا حدث في شقة دار السلام ؟

خيانة زوجية
خيانة زوجية

لم يتمالك زوج أعصابه عندما فتح غرفة نوم شقته  في دار السلام ووجد زوجته في أحضان عشيقها فانهال عليه بالضرب حتي لفظ أنفاسه الأخيرة ولقي مصرعه.

تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغاً بمقتل سباك على يد ميكانيكي إثر مشاجرة بينهما.

علي الفور،  انتقل رجال الأمن وتبين من الفحص والتحري أن ميكانيكي قد فوجئ عقب وصوله إلى شقته وجد زوجته في وضع مخل مع آخر وقام بالتعدي على عشيقها حتى الموت.

أمن القاهرة يعيد سيارة سرقت من صاحبها في الشرابية

«ضَرَب كلب» فاتكشف.. أمن القاهرة يضبط عاطلا يتاجر في المواد المخدرة

 علاقة غير شرعية مع الجار


كما تبين من الفحص والتحري أن شقيقة الزوج علمت أن زوجته على علاقة غير شرعية مع جارهم بالعقار فاتفقا علي استدراجة للشقة وبالفعل نجحا في استدراجة وقام الزوج بتوثيقة بالحبال وانهال عليه بالضرب حتي فقد الوعي ولقي مصرعه .

تم تحرير محضر والقي القبض علي الزوج وشقيقته والزوجة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

خيانة زوجية دار السلام شرطة دار السلام مشاجرة ميكانيكى قسم شرطة دار السلام النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

القاهرة تبدأ رسميًا عضويتها مع مجموعة بريكس.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري؟

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

موضوعات متعلقة

ضبط رئيس مجلس إدارة مطعم بالقاهرة هارب من 294 حكما

الأجهزة الأمنية تعزز تواجدها بمحيط كنائس القاهرة لتأمين الاحتفالات.. صور

ضبط 3 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي

سقوط شخصين شرعا في سرقة محول كهربائي من داخل مصنع بالسلام

5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات الأحوال المدنية| تفاصيل

أمن القاهرة يكشف ملابسات بلاغات سرقة ويضبط الجناة

تحويلات مرورية تزامنا مع إنشاء كوبري مشاة بمحور الشهيد في القاهرة

الأمن يكشف ملابسات واقعتي سرقة بالقاهرة | تفاصيل

ترشيحاتنا

82 شاحنة تصل إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري

أوروبا تتكبد خسائر كبيرة بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

شاهد.. سكان كاليفورنيا يهربون من موجات بحر عالية تضرب فينتورا

3 أسباب جعلت الاحتلال الإسرائيلي يسحب قواته من غزة .. تفاصيل

عبد الله فرماجو: الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال تهديد لكل أفريقيا

قرار غير مسبوق.. إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء ممنوعون من تناول عصير الرمان .. تعرف عليهم

قبل وبعد عمليات التجميل .. شاهد تغير ملامح بسمة بوسيل

هل كانت من أجل الإنسانية.. ماذا كان الغرض الأساسي لأبراهام لينكولن من تحرير العبيد؟

كارثة .. مشكلة في المعدة تهددك بمرض عقلي خطير

فيديو

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

زلزال مـدمـ.ر يضرب اليابان.. ومخاوف من تسونامي وشيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ