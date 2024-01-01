خيانة زوجية تنتهي بجريمة قـ تل ..ماذا حدث في شقة دار السلام ؟

لم يتمالك زوج أعصابه عندما فتح غرفة نوم شقته في دار السلام ووجد زوجته في أحضان عشيقها فانهال عليه بالضرب حتي لفظ أنفاسه الأخيرة ولقي مصرعه.

تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغاً بمقتل سباك على يد ميكانيكي إثر مشاجرة بينهما.

علي الفور، انتقل رجال الأمن وتبين من الفحص والتحري أن ميكانيكي قد فوجئ عقب وصوله إلى شقته وجد زوجته في وضع مخل مع آخر وقام بالتعدي على عشيقها حتى الموت.

علاقة غير شرعية مع الجار



كما تبين من الفحص والتحري أن شقيقة الزوج علمت أن زوجته على علاقة غير شرعية مع جارهم بالعقار فاتفقا علي استدراجة للشقة وبالفعل نجحا في استدراجة وقام الزوج بتوثيقة بالحبال وانهال عليه بالضرب حتي فقد الوعي ولقي مصرعه .

تم تحرير محضر والقي القبض علي الزوج وشقيقته والزوجة، وتولت النيابة العامة التحقيق.