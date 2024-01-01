حاجات مخلة| تفاصيل قضية تهديد عشيق بإفشاء صور عـ.ارية لحبيبته

اتهمت فتاة تدعي "منة. س" في بلاغ رسمي بمديرية أمن القاهرة، طالبا كانت تربطها علاقة عاطفية به تحصل خلالها على صور عـ.ارية لها، وعلي إثرها قام بتهديدها عبر تطبيق "الواتس اب" إما بدفع مبلغ مالي أو نشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها لأهلها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "محمد . ح" بالقضية رقم 15900 لسنة 2022 جنايات قسم الجيزة، هدد فتاة بإفشاء صور خادشة لها.

وكشف أمر الإحالة أنه في يوم 2023/8/25، تلقي أحد أقارب الفتاة رسائل تهديد عبر تطبيق الكتروني " الواتساب " بإفشاء صور خادشة للشرف خاصة بأحد أقاربه المجني عليها "منة. س"، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب مبلغ مالي نظير عدم نشر تلك الصور، ووجه للمتهم تهمة تعدي المتهم على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها دون رضائها بأن نقل صورًا شخصية لها في مكان خاص بجهاز من الأجهزة وكان ذلك التعدى مصحوبًا بتهديد المجني عليها بإفشاء محتوى ما تحصل عليه، كما استخدم حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بهدف ارتكاب الجرائم سند الاتهامات على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.





وشهدت المجني عليها "منة . س" أمام النيابة العامة، بأنها وعلى إثر علاقة كانت تربطها بالمتهم استحصل خلالها على صور عارية لها، وهددها كتابة عبر تطبيق "الواتس اب" إما تدفع مبلغ مالي أو نشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين أهلها.

وشهد" أحمد.م"، أن المتهم قام بإرسال صور ومقطع مصور خاصة بالمجني عليها تظهر فيها عارية وعبارات عبر تطبيق الواتس الخاص به تتضمن تهديد كتابي مصحوبا بطلب إما يدفع مبلغ مالي أو نشر تلك الصور الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما كشف تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية أن الهاتف المضبوط بحوزة المتهم والرقم المرسل منه التهديدات يحوي صور ومقاطع مصورة عارية خاصة بالمجني عليها.

وقررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة المتهم لجلسة 18 يناير.