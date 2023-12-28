جولة جديدة في قضية مرتضى منصور ومحمود الخطيب.. تفاصيل

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي،ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.



حبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية.

الحبس 3 أشهر

كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه،بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة،والذي تقدم باستئناف على الحكم والمؤجل نظرها لجلسة 6 فبراير المقبل، لحضور المتهم بشخصه.