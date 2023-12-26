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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| حبس كروان مشاكل شهرين.. تفاصيل إنهاء شاب لحياة والده العجوز

صدى البلد

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير الهامة كان أبرزها:

قرار عاجل .. حبس كروان مشاكل شهرين بتهمة سب محامى وتهديده بالخطف


أصدرت المحكمة الاقتصادية، قرارها بحبس التيك توكر كروان مشاكل، شهرين، بتهمة سب محامي وتهديده بالخطف.


 

حقيقة وجود موقف ميكروباص عشوائى بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي


 

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام بعض الأشخاص بإقامة موقف عشوائى واستخدام سيارات "ملاكى" لنقل الركاب بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامى بمدينة 6 أكتوبر .


 

4 ملايين جنيه|قرار جديد من المحكمة في معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات


 

قررت محكمة جنح أكتوبر، في المعارضة المقدمة من الفنانة نسرين طافش، على حكم حبسها 3 سنوات، تحديد جلسة 29 يناير المقبل للنطق بالحكم.


 

مدفعتش تمن الهيروين.. إحالة المتهمين بإنهاء حياة مدمنة في كرداسة للجنايات


 

أحالت النيابة العامة بالجيزة، 3 متهمين بانهاء حياة مدمنة والتخلص من جثتها، بطريق المريوطية في منطقة كرداسة، إلى المحاكمة الجنائية وذلك عقب ورود التقارير النهائية للطب الشرعي وتحريات المباحث.


 

ضربه بماسورة.. تفاصيل إنهاء شاب لحياة والده العجوز  في بولاق الدكرور


 

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإحالة المتهم بانهاء حياة والده، بسبب إصرار الأب على عمله والإنفاق على أولاده الـ6، ومعاتبته المستمرة للابن على ضربه لأحفاده، في بولاق الدكرور. 

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