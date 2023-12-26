حقيقة وجود موقف ميكروباص عشوائى بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام بعض الأشخاص بإقامة موقف عشوائى واستخدام سيارات "ملاكى" لنقل الركاب بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامى بمدينة 6 أكتوبر .

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة مواقف عشوائية بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامى حيث أن موقف حدائق الأهرام الكائن بمدخل سوق الجملة بطريق الواحات (موقف ميكروباص مؤقت) لخدمة سكان مناطق حدائق الأهرام لحين توفير الجهات المختصة مكان لإنشاء موقف.

كما قامت الأجهزة الأمنية بالجيزة بحملات مرورية استهدفت موقف السيارات المشار إليه لضبط كافة المخالفات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، وجارى تكثيف الجهود والاستمرار فى الحملات الأمنية بذات المنطقة.