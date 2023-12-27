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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيديوهات وابتزاز الحوامل| إحالة طبيب روض الفرج للمفتي

صدى البلد

قررت محكمة شمال القاهرة، إحالة طبيب نساء وتوليد في منطقة روض الفرج بالقاهرة إلى فضيلة المفتى، على خلفية اتهامه بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الفاحشة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض وتحديد جلسة يوم 29 من شهر فبراير للنطق بالحكم.

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 البداية..
 

عندما حررت سيدة محضرًا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم فيه طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الفاحشة مقابل إجراء عملية إجهاض، وعلى الفور تم القبض على الطبيب. 


وكشفت التحقيقات عن أن طبيب نساء وتوليد يمتلك عيادة في منطقة شبرا، ويجري عمليات إجهاض للسيدات مقابل المال وممارسة الرذيلة معهن ويبتزهن بعد ذلك.

 

وكان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة تم التأكد من صحة الواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

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