جنايات جنوب الجيزة تؤجل محاكمة متهم ابتز فتاة بنشر صور عارية لها

هددها مطالبا بدفع أموال

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل جلسة محاكمة طالب هدد فتاة وابتزها بنشر صور عارية لها علي مواقع التواصل الاجتماعي، ل 18 يناير.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "محمد . ح"بالقضية رقم 15900 لسنة 2022 جنايات قسم الجيزة، هدد فتاة بإفشاء صور خادشة لها.

إفشاء صورا خادشة..

وكشف أمر الإحالة أنه في يوم 2023/8/25، تلقي أحد أقارب الفتاة رسائل تهديد عبر تطبيق الكتروني " الواتساب " بإفشاء صورا خادشة للشرف خاصة بإحدى أقاربه المجني عليها "منة. س"، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب مبلغ مالي نظير عدم نشر تلك الصور، ووجه للمتهم تهمة تعدي المتهم على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها دون رضائها بأن نقل صورًا شخصية لها في مكان خاص بجهاز من الأجهزة وكان ذلك التعدى مصحوبًا بتهديد المجني عليها بإفشاء محتوى ما تحصل عليه، كما استخدم حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية الانترنت بهدفارتكاب الجرائم سند الاتهامات على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

وشهدت المجني عليها "منة . س" أمام النيابة العامة، بأنها وعلى إثر علاقة كانت تربطها بالمتهم استحصل خلالهاعلى صور عارية لها، وهددها كتابة عبر تطبيق "الواتس اب" إما تدفع مبلغ مالي أو نشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين أهلها.

كما شهد" أحمد.م"، أن المتهم قام بإرساله صور ومقطع مصور خاصة بالمجني عليها تظهر فيها عارية وعبارات عبر تطبيق الواتس الخاص به تتضمن تهديد كتابي مصحوبا بطلب إما يدفع مبلغ مالي أو نشر تلك الصور الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كما كشف تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية أن الهاتف المضبوط بحوزة المتهم والرقم المرسل منه التهديدات يحوي صور ومقاطع مصورة عارية خاصة بالمجني عليها.