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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة المتهم بإنهاء حياة صديقه في الزاوية الحمراء للجنايات

صدى البلد

قررت جهات تحقيق شمال القاهرة، إحالة "محمد . م" المتهم بالشروع في إنهاء حياة "أحمد . ع" لخلاف بينهما بمنطقة الزاوية الحمراء، إلى محكمة الجنايات.

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وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم، شرع في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار إثر خلافا بينهما، وأن المتهم بيت النية وعقد العزم علي الخلاص منه وأعد لذلك الغرض مخططًا إجراميًّا، استهله باستلال سلاح أبيض وما إن ظفر بخصمه حال كسب الأخير قوت يومه انقض عليه ونفاذا لما وغر بصدره من نية خبيثة كال لضحيته طعنتين بسلاحه الحاد، استقرت الأولى في ذراعه الأيسر ثم اتبعها بأخرى قاتلة نفذت في أعلي يمين بطنه قاصدا من ذلك إزهاق روح غريمه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والذي أوري عن كونها في مقتل إلا أن أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

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وبسؤال شهود العيان، تبين وجود خلاف سابق بينه والمتهم قبل الواقعة بثلاثة أيام، انتهي بتهديد الأخير له في حالة قيامه بممارسة عمله مرة أخرى بمكان وجوده، إلا أنه فوجئ حال معاودته العمل وبرفقته والده الشاهد الثاني بذات المكان المار بيانه؛ بظهور المتهم مستلًا سلاحا أبيض مطواه قرن غزال من بين طيات ملابسه، وانقض عليه طاعنا إياه طعنتين الأولى استقرت في ذراعه الإيسر، والثانية نفذت بأعلى بطنه من الجهة اليمني، سقط على إثرها أرضا غارقا في دمائه، إلى أن تم نقله للمستشفى بمعرفة الشاهد الثاني وتدارك إصابته بالعلاج، وعزي قصد المتهم من الاعتداء عليه قتله.

وأضاف شهود العيان ، بحضور المجني عليه الشاهد الأول، رفقة أهليته متأثرا بإصابته بجرح طعني نافذ أعلى البطنمن الجهة اليمني؛ تسبب في نزيف دموي داخلي وجرح آخر باليد اليسرى.

وأضاف أنه تم إجراء العمليات الجراحية اللازمة للمصاب لتدارك حالته.

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