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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. محاكمة 14 عنصرا إخوانيا بخلية المطرية الإرهابية

صدى البلد

تعقد الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة محاكمة 14 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي في القضية رقم 21109 لسنة 2022 جنايات المطرية والمقيدة برقم 4100 لسنه 2022 شرق القاهرة والمقيدة برقم 648 لسنه 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 348 لسنه 2022 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـخلية المطرية الإرهابية.

بعد قليل.. بدء محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية

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من ناحية أخرى تنظر محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية،  وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائهم من لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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