انتحلوا صفة ضباط شرطة| قرار عاجل بشأن تشكيل عصابي الوراق

أمرت جهات تحقيق شمال الجيزة، بحبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالنصب على شخصين والاستيلاء منهم على مبلغ مالي بأسلوب انتحال صفة الشرطة بالوراق.

وقال المجني عليه، إن المتهمين قاموا بالتواصل مع أحد الأشخاص لتغيير مبلغ مالي خاص بالأول إلى العملة الأجنبية، واتفقا معه على التقابل بدائرة القسم ولدى وصولهما للمكان المتفق عليه وبحوزتهما المبلغ المالي مستقلان سيارة ملك وقيادة الأول، فوجئا بسيارة ميكروباص توقفت بجوارهما وترجل منها مجموعة من الأشخاص وقاموا باصطحابهم داخل "الميكروباص" عن طريق انتحال الصفة، واستولوا على السيارة وبداخلها المبلغ المالي.

البداية..

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، وعامل) بقيامهما بالتواصل مع أحد الأشخاص لتغيير مبلغ مالى خاص بالأول إلى العملة الأجنبية، واتفقا معه على التقابلبدائرة القسم ولدى وصولهما للمكان المتفق عليه وبحوزتهما المبلغ المالى مستقلان سيارة ملك وقيادة الأول،فوجئا بسيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" توقفت بجوارهما وترجل منها مجموعة من الأشخاص وقامواباصطحابهم داخل "الميكروباص" عن طريق إنتحال الصفة، واستولوا على السيارة "ملك المبلغ الأول" وبداخلهاالمبلغ المالى و2 هاتف محمول، وعند وصولهم لإحدى المناطق بدائرة القسم قاموا بتركهم ولاذوا بالهرب بالسيارةوالميكروباص، وفى وقت لاحق تم العثور على السيارة المستولى عليها وبداخلها الهاتف المحمول الخاص بالأولبالقرب من مكان الواقعة.

وتوصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن أن وراء ارتكابالواقعة (5 أشخاص) مُستخدمين السيارة "الميكروباص"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوابارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع النصب على المواطنين راغبىتغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه)، وأقروابتصرفهم فى باقى المبلغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.