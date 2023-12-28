مكالمة جنـ سية وعلاقة محرمة | سيدة السلام استدرجت عشيقها لإنهاء حياته

أدلى المتهم بإنهاء حياة عشيق زوجته في دار السلام أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية لارتكابه الحادث.

وجاء خلال التحقيقات، أنه يوم الخميس بتاريخ 21 ديسمبر 2023 أسمعته شقيقته عائشة وصديقتها مكالمة جنسية بين زوجته والمجني عليه وذهبوا إلى زوجته وواجهوها بالمكالمة ولم تعترف بها واعتدوا عليها بالضرب وخيروها مابين أن يرسلوا تسجيل المكالمة إلى شقيقها أو أن تستدرج المجني عليه يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر2023.

علاقة المحرمة..

وأقر المتهم أن شقيقته أخبرته بأن زوجته على علاقة عاطفية بأحد الجيران، وأن الأخير يأتي لها في مسكن الزوجية لممارسة لعلاقة المحرمة معها، مستغلين غياب زوجها لوجوده معظم الوقت في عمله وأن الزوجة أقنعت عشيقها واستدرجته ليقضيا ليلة معا وأقنعته بأنه سافر إلى الجيزة وبالفعل ذهب المجني عليه إليها وفور دخوله لغرفة النوم اقتحم الغرفة ووجد المجني عليه على السرير بجانب زوجته وربطه بالحبال واعتدوا عليه بالضرب بعص خشبية حتى أنهي حياته.

البداية ..



وكان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة كائنة بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثرت على جثة المتوفي، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.