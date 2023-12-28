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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سحر وشعوذة | قرار عاجل بشأن نصابين الدقى

صدى البلد

أمرت جهات تحقيق العطارين، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط منزل عاطلين لقيامهما بالنصب على المواطنين عبر موقع "فيس بوك" والاستيلاء على أموالهم بزعم العلاج بإستخدام أساليب الدجل والسحر فى الدقى والعطارين.

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإدارة صفحتين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والإعلان من خلالهما عن قدرتهما  على العلاج عن طريق أعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن تحديدهما وضبطهما   ضبط عاطل، له معلوماتجنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وبحوزته (هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامى - الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى)، وضبط عاطل، له معلومات جنائيةحال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثاتالدالة على نشاطه الإجرامى - الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى).

وبمواجهتهما أقرا بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ممارسة أعمال الدجل والسحر نظير مبلغ مالى وذلكمن خلال الصفحتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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