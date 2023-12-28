أمن القاهرة يعيد سيارة سرقت من صاحبها في الشرابية

ضبط رجال الأمن شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة سيارة وتم إعادة السيارة لصاحبها، وتولت النيابة العامة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم بسرقـــة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين - مقيمان بدائرة القسم تم ضبطهما.

وبمواجهتـــهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإستخدام سيارة خاصة بأحد المتهمين ، تم بإرشادهما ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها ، والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.