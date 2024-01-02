عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعيد توفيق: الإبداع الفني يترتب عليه نظريات جمالية ونقدية تشكل وعي الأشخاص

سعيد توفيق
سعيد توفيق

قال الدكتور سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إنّ الخلل في ذائقة المتلقي تبدأ من عند المبدع، موضحَا أن عملية الإبداع الفني تخلقها ظروف حضارية واجتماعية وسياق معين.

txt

الليلة.. سعيد توفيق ضيف "الباز" فى أولى حلقات الموسم الخامس من "الشاهد"

وأضاف "توفيق"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ السياق الذي كان فيه أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وكبار المطربين لم يكن منفصلا عن السياق المجتمعي والأدبي العام، الذي كان يحفل برموز مصرية كبيرة مثل طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ.

وتابع أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، أنّ الإبداع الفني للمبدع يترتب عليه نظريات جمالية ونقدية تنعكس على وعي الناس وتلقيهم للفن ما يؤثر في الفنان في نهاية المطاف، أي أنها عملية دائرية مترابطة.

وواصل: "الفن يخلق جمهوره، لذلك، الجمهور الذي ينتمي إلى الماضي ويسمع عبدالوهاب لا يستطيع أن يسمع بعض الألوان الغنائية الرديئة المنتشرة الآن".

سعيد توفيق الإعلامي محمد الباز الدكتور سعيد توفيق الفنان محمد عبدالوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

القاهرة تبدأ رسميًا عضويتها مع مجموعة بريكس.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري؟

الليلة .. تحذير رسمي من الأرصاد

غربلة ميت عقبة| رحيل 7 لاعبين عن الزمالك بالميركاتو الشتوي.. أسماء وتفاصيل

موضوعات متعلقة

توقعات 2024.. عالمة فلك لـ مواليد برج الميزان: احذروا من هذه الأسماء.. فيديو

ترشيحاتنا

محمد صلاح يكشف الدافع وراء تألقه في مباراة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

احذر من ساعات الليل.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار ورياح على 7 محافظات

لماذا أوصانا الرسول بعدم الغضب .. وما هو الأسلوب الأمثل للتغلب عليه؟

بأرخص سعر في مصر .. سيارة "أوتوماتيك" موديل 2022

تستاهل كل جنيه.. أفضل إكسسوارات تشتريها لـ آيفون

أحمد موسى يتغزل في محمد صلاح بعد تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يرجع إلى عصر الفراعنة.. تعرف على تاريخ نشأة البريد المصري

أزمة المهاجم الدنماركي صداع في رأس كولر.. تفاصيل جلسة مدرب الأهلي مع لجنة التخطيط

طريقة عمل العيش البلدي على البوتاجاز

شاهد.. سكان كاليفورنيا يهربون من موجات بحر عالية تضرب فينتورا

فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ