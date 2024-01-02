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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج محمد صلاح الأول على «X» بعد تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

صدى البلد

تصدر هاشتاج محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تريند منصة التواصل الاجتماعي “أكس” تويتر سابقاً، بعد تألقه أمام نيوكاسل. 

واحتفل محبوه بتصدره قائمة هدافي الدوري الانجليزي بالتساوي مع هالاند بـ14 هدفا.  

وأصبح محمد صلاح لاعب ليفربول خامس لاعب يسجل 150 هدفا في الدوري الإنجليزي مع ناد واحد، وذلك بعد هدفه في مرمى نيوكاسل يونايتد في المباراة التي أقيمت أمس بينهما ضمن الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4-2.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول في مرمى نيوكاسل يونايتد، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف الريدز في الدقيقة ٤٩ من عمر المباراة، بعد تمريرة سحرية من نونيز ليضعها صلاح في المرمى الخالي.

وعدل أليكسندر إيزاك النتيجة في الدقيقة ٥٤ من عمر اللقاء..

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء لصالح ليفربول في الدقيقة ٢٢ من عمر الشوط الأول، وألغى الـ VAR هدفا لكل فريق.

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