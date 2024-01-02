بالصور.. كيفية حذف سجل بحث جوجل نهائيا على جهازك

يلجأ العديد من المستخدمين إلى حذف سجلات البحث على جوجل كروم من على أجهزتهم خاصة عند البحث عن أشياء خاصة على أجهزة العمل أو حتى على أجهزتهم الشخصية، لا يريدون من أحد تتبع ما يبحثون عنه، كما أن هناك آخرون يحذفون سجل بحث جوجل للخوف من الاختراق وسرقة الهوية من الهاكرز.

وعندما تحذف سجل بحث جوجل ، فإنك تزيل جميع أنواع المعلومات التي يمكن أن يستخدمها الهاكرز أو شركات الإعلانات، وتخفي فيها المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بك.



وبحسب موقع Business Insider فإن هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها عند القيام بحذف سجل جوجل من على جهازك :

كيفية حذف سجل بحث جوجل نهائيا على جهازك



1. افتح أي متصفح ، وانتقل إلى Google.com ، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. بمجرد تسجيل الدخول ، انقر فوق رمز تطبيقات جوجل في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة جوجل الرئيسية، تبدو الأيقونة على شكل فسيفساء مربعة تحتوي على تسعة مربعات صغيرة.

كيفية حذف سجل بحث جوجل نهائيا على جهازك

3. في القائمة المنسدلة ، انقر فوق الحساب.

كيفية حذف سجل بحث جوجل نهائيا على جهازك

4. انقر فوق البيانات والخصوصية من قائمة الشريط الجانبي على الجانب الأيسر من الشاشة.

كيفية حذف سجل بحث جوجل نهائيا على جهازك

5. في الجزء السفلي من قسم إعدادات السجل ، انقر فوق نشاطي.

6. لحذف نشاط البحث واحدًا تلو الآخر ، انقر فوق رمز "X" في الزاوية العلوية اليمنى من قائمة الأنشطة ، وحدد حذف في النافذة المنبثقة.

كيفية حذف سجل بحث جوجل نهائيا على جهازك

7. لحذف عدة أو كل سجلات البحث مرة واحدة ، انقر فوق الزر حذف ، الموجود أسفل شريط البحث.

كيفية حذف سجل بحث جوجل نهائيا على جهازك

8. في النافذة المنبثقة ، يمكنك اختيار المحتوى الذي تريد حذفه: آخر ساعة ، أو آخر يوم ، أو دائمًا ، أو نطاق مخصص.

كيف توقف قدرة جوجل على تتبع سجل البحث المستقبلي؟



1. افتح أي متصفح ، وانتقل إلى Google.com ، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. بمجرد تسجيل الدخول ، انقر فوق رمز تطبيقات جوجل في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة جوجل الرئيسية، تبدو الأيقونة على شكل فسيفساء مربعة تحتوي على تسعة مربعات صغيرة.

3. في القائمة المنسدلة ، انقر فوق الحساب.

4. انقر فوق البيانات والخصوصية من قائمة الشريط الجانبي على الجانب الأيسر من الشاشة.

5. في قسم "إعدادات السجل" ، انقر فوق نشاط الويب والتطبيقات.

6. في الجزء العلوي من الصفحة التالية ، انقر فوق الشريط المنزلق الأزرق بجانب نشاط الويب والتطبيق لإيقاف تشغيل التتبع.

كيفية حذف سجل بحث جوجل نهائيا على جهازك



7. في النافذة المنبثقة ، قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة ، ثم انقر فوق "إيقاف مؤقت".

ويجب أن يتحول الشريط المنزلق الموجود بجانب نشاط الويب والتطبيقات إلى اللون الرمادي بدلاً من اللون الأزرق.

كيفية حذف سجل بحث جوجل نهائيا على جهازك

8. يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل سجل المواقع وسجل YouTube،ارجع إلى صفحة البيانات والخصوصية ، وتحت خيار نشاط الويب والتطبيق ، انقر على سجل المواقع أو سجل YouTube.

اتبع نفس العملية أعلاه للنقر فوق الشريط الأزرق المنزلق في كل صفحة معنية لإيقاف التتبع.