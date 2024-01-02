هل جرثومة المعدة تزيد احتمالية إصابتك بمرض عقلي خطير

جرثومة المعدة (Helicobacter pylori) غالبًا ما تكون مسؤولة عن التهاب المعدة والأمعاء الدقيقة. على الرغم من أن الإصابة بجرثومة المعدة قد يؤدي إلى علامات وأعراض مثل الحرقة والغثيان والقرحة المعوية، إلا أنه لا يوجد دليل قوي يربط جرثومة المعدة بزيادة خطر الإصابة بأمراض عقلية خطيرة، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

هل جرثومة المعدة تزيد خطر إصابتك بمرض عقلي خطير

الأمراض العقلية الخطيرة مثل الاكتئاب الشديد والفصام واضطراب ثنائي القطب لها أسباب متعددة ومعقدة، تتضمن العوامل الوراثية والبيئية والنفسية.

قد تؤثر الجراثيم على صحة الجسم بشكل عام، وقد تكون هناك بعض الدراسات التي تربط بين الالتهابات المزمنة وبعض الأمراض العقلية، ولكن لا يوجد تأكيد قاطع على وجود علاقة مباشرة بين جرثومة المعدة والأمراض العقلية الخطيرة.

إذا كان لديك شكوك حول صحتك العقلية، يُوصَى بالتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المؤهل لتقييم حالتك وتقديم التوجيه والعلاج اللازم.