عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

داود حسين عن علاقته بالسوشيال ميديا: مستخدم سيئ

داود حسين
داود حسين

كشف الفنان داود حسين عن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي وأكد أنه مستخدم  سئ لها ويتعامل معها بشكل غير احترافي.

وقال في تصريحات لـ :"  أتفاعل أكثر مع "انستجرام"، و"تويتر"، وأكتفي بقراءة التدوينات التى يكتبها الناس ولا أحب أن أشارك بالكتابة أو التعليق أنه اتابع بعض المنشورات فقط. 

رفض الفنان داود حسين إيقاف الفعاليات الفنية والمهرجانات التي نادي بها البعض بعد أحداث غزة.

ألذ مسلسل.. أحمد داود يحتفل بانتهاء تصوير مسلسل زينهم

داود حسين: أرفض إيقاف الفعاليات الفنية

أكد في تصريحات لـ صدى البلد ان وسيلة الفنان لاظهار الحقيقة  والتحدث عما يحدث هي فنة، وقال:" المحافل الفنية تمنحنا فرصة لأن نبرز مايحدث من مجازر في غزة واظهار الحقيقة للعالم.

كشف الفنان داود حسين عن تفاصيل رسالة فتاة فلسطينية وجهتها له خلال الفترة الماضية.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": “تقدمت برسالة إلى فلسطين من خلال فيديو وبعد طرحه وجدت طفلة تتفاعل مع الفيديو وأرسلت لي رسالة تعبّر فيها عن سعادتها بدعمنا لهم، وأتمنى لهم النصر”.

كان قد أعرب الكويتي داود حسين عن سعادته بتكريمه في مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 24 التي تنتهي في 10 ديسمبر.

قال داود: “التكريم مهم للفنان ولكن فرحتي منقوصة لما يحدث من إبادة جماعية لأشقائنا في غزة، وانا سعيد بالمشاهد الفلسطينية في مهرجان أيام قرطاج وان تكون تلك الفعالية صوت نعبر فيه عن الصورة الحقيقية التي يزفها جيش الإحتلال، فالمحافل الفنية فرصة لنا لأن نعبر ونساند اشقائنا حتة ينتصروا”.

المهرجانات داود حسين فتاة فلسطينية قرطاج المسرحية مواقع التواصل الاجتماعي مسلسل زينهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

القاهرة تبدأ رسميًا عضويتها مع مجموعة بريكس.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري؟

الليلة .. تحذير رسمي من الأرصاد

غربلة ميت عقبة| رحيل 7 لاعبين عن الزمالك بالميركاتو الشتوي.. أسماء وتفاصيل

موضوعات متعلقة

رامي عياش يكشف أسباب تسجيله أحدث أغانيه في العاصمة الأوكرانية كييف

المسرح الوطني التونسي يقدم عرض كتاب علاء الدين

"مكانك" لـ عمرو دياب الأعلى استماعا على أنغامي

مهرجان إيزيس يمد فترة استقبال طلبات المشاركة في دورته الثانية

أخبار الفن.. إسعاد يونس تحتفل بالعرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة بالرياض.. عمرو دياب يطرح أغاني ألبوم مكانك

عمرو دياب يطرح 3 أغنيات جديدة من ألبوم "مكانك"

أحمد سعد يطرح أغنية "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"

احتفالات الكريسماس.. السيمفوني في المسرح الكبير وكلثوميات بمعهد الموسيقى

ترشيحاتنا

محمد صلاح يكشف الدافع وراء تألقه في مباراة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

احذر من ساعات الليل.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار ورياح على 7 محافظات

لماذا أوصانا الرسول بعدم الغضب .. وما هو الأسلوب الأمثل للتغلب عليه؟

بأرخص سعر في مصر .. سيارة "أوتوماتيك" موديل 2022

تستاهل كل جنيه.. أفضل إكسسوارات تشتريها لـ آيفون

أحمد موسى يتغزل في محمد صلاح بعد تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يرجع إلى عصر الفراعنة.. تعرف على تاريخ نشأة البريد المصري

أزمة المهاجم الدنماركي صداع في رأس كولر.. تفاصيل جلسة مدرب الأهلي مع لجنة التخطيط

طريقة عمل العيش البلدي على البوتاجاز

شاهد.. سكان كاليفورنيا يهربون من موجات بحر عالية تضرب فينتورا

فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ