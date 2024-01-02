داود حسين عن علاقته بالسوشيال ميديا: مستخدم سيئ

كشف الفنان داود حسين عن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي وأكد أنه مستخدم سئ لها ويتعامل معها بشكل غير احترافي.

وقال في تصريحات لـ :" أتفاعل أكثر مع "انستجرام"، و"تويتر"، وأكتفي بقراءة التدوينات التى يكتبها الناس ولا أحب أن أشارك بالكتابة أو التعليق أنه اتابع بعض المنشورات فقط.

رفض الفنان داود حسين إيقاف الفعاليات الفنية والمهرجانات التي نادي بها البعض بعد أحداث غزة.

أكد في تصريحات لـ صدى البلد ان وسيلة الفنان لاظهار الحقيقة والتحدث عما يحدث هي فنة، وقال:" المحافل الفنية تمنحنا فرصة لأن نبرز مايحدث من مجازر في غزة واظهار الحقيقة للعالم.

كشف الفنان داود حسين عن تفاصيل رسالة فتاة فلسطينية وجهتها له خلال الفترة الماضية.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": “تقدمت برسالة إلى فلسطين من خلال فيديو وبعد طرحه وجدت طفلة تتفاعل مع الفيديو وأرسلت لي رسالة تعبّر فيها عن سعادتها بدعمنا لهم، وأتمنى لهم النصر”.

كان قد أعرب الكويتي داود حسين عن سعادته بتكريمه في مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 24 التي تنتهي في 10 ديسمبر.

قال داود: “التكريم مهم للفنان ولكن فرحتي منقوصة لما يحدث من إبادة جماعية لأشقائنا في غزة، وانا سعيد بالمشاهد الفلسطينية في مهرجان أيام قرطاج وان تكون تلك الفعالية صوت نعبر فيه عن الصورة الحقيقية التي يزفها جيش الإحتلال، فالمحافل الفنية فرصة لنا لأن نعبر ونساند اشقائنا حتة ينتصروا”.