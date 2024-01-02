الصين تشهد طلبا قويا على السفر والسياحة خلال رأس السنة الجديدة

أظهرت بيانات، صدرت، الإثنين، أن السفر في الصين ازدهر خلال عطلة رأس السنة الجديدة التي استمرت ثلاثة أيام، مع 135 مليون رحلة سياحية محلية، بزيادة 155% عن العام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات السياحة المحلية إلى 79.73 مليار يوان (11.23 مليار دولار أمريكي).

خلال عطلة رأس السنة الجديدة، تم إجراء أكثر من 128 مليون رحلة ركاب على شبكة النقل الصينية، بزيادة 78.4% عن عام 2023 و33.1% عن عام 2022، وفقًا لأرقام وزارة النقل التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز أن عدد رحلات الركاب بالسكك الحديدية ارتفع بنسبة 177.5% على أساس سنوي، وقفزت رحلات الركاب الجوية بنسبة 140.3%.

وقالت الحكومة إن الطقس البارد في أجزاء كبيرة من البلاد لم يمنع الناس من التدفق على المهرجانات الموسيقية والحفلات الموسيقية، بينما زادت النزهات الجماعية للعائلات، مضيفة أن شعبية الترفيه على الجليد والثلج في شرق الصين ووسط الصين وجنوب الصين و وزادت أماكن أخرى.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة إن المقاطعات في الشمال، مثل هيلونغجيانغ، استفادت من البرد الشتوي، وشجعت سياحة الجليد والثلوج وتمديد ساعات العمل في المواقع السياحية الرئيسية ومترو الأنفاق والحافلات.

كما قدمت بكين قسائم للمساعدة في تحفيز الطلب على العطلات وتحفيز الاقتصاد، حيث أصبحت المشاريع والمتنزهات ذات الطابع الجليدي والثلجي في المناطق الحضرية محركات ذات أهمية متزايدة للإيرادات الاقتصادية للعديد من المدن.

ومن السبت إلى الاثنين، من المرجح أن تصل رحلات الركاب جوا إلى 5.19 مليون رحلة، بزيادة 140.3% على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن تقفز الرحلات على الطرق السريعة والممرات المائية بنسبة 46.1% و72.9% على التوالي، وفقا لوزارة النقل. حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية شينخوا.