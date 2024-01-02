تحدى الروتين.. أب وأطفاله يسردون مواقف طريفة تشعل السوشيال ميديا

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من مقاطع فيديو لأطفال ووالدهم يجسدون المواقف التي يمر بها كل أب وأم مع أبنائهم وطرق مساعدة الأبناء وإيجاد الإجابة المناسبة دائما لأسئلتهم، وهذا الفيديو كان عن كيفية مساعدة الأطفال المشردين.

الطفلان هما تولين وعمر والأب يدعى سعيد طلوزي، وهو أب يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق مغامراته المثيرة مع أبنائه تولين وعمر. إذ يقوم بتصوير مقاطع فيديو طريفة تصف مواقف يومية يواجهها الأطفال في حياتهم اليومية بأسلوب مرح ومبتكر.

تتنوع المواقف التي يسردها سعيد في مقاطع الفيديو مع اولاده تولين وعمر، حيث يروي تفاصيل الأحداث بشكل طريف ويستخدم الإبداع لتقديمها بطريقة مشوقة.

حققوا تفاعل قوي مع مقاطعهم، وخاصة بعد انتشار مقطع الفيديو الأخير الذي استحوذ على اهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وما يميزيهم هو رسالته الإيجابية والتوعوية. فقد قام بمشاركة مقطع فيديو يستعرض كيفية مساعدة الأطفال الآخرين الذين يعانون من الظروف الصعبة والحروب.

تم تناول هذا الموضوع بشكل مبتكر ومؤثر، مما أثار تفاعلًا كبيرًا بين المشاهدين وأثر في وعي الناس بأهمية مساعدة الآخرين والتعاطف معهم.

وقال أحد المتابعين: “نجحت هذه العائلة في أن يكون وسائل التواصل وسيلة فعالة لتوصيل رسائل إيجابية وتعزيز قيم المحبة والتعاون في المجتمع”.