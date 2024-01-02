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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحسم الصفقة.. وفد الشباب السعودي يصل خلال ساعات للتفاوض على ضم زيزو

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن وفدا من نادي الشباب السعودي يصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل حسم صفقة التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في شهر يناير الجاري، في ظل تمسك المدرب بخدماته، وايضا هناك رغبة من جانب الاتفاق في ضمه.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "صفقة انتقال زيزو إلى الدوري السعودي قد تشهد مقابل مالي كبير، يحصل عليه نادي الزمالك، فهل سوف يتخلى عنه النادي الابيض رغم انه ركيزة أساسية ومن أعمدة الفريق".

 

وأضاف: "مروان حمدي طلب فسخ عقده بشكل ودي، لكن إدارة المصري تريد الحصول على 30 مليون جنيه نظير رحيله".

وأكمل: "نادي سيراميكا كليوباترا وجد أن الحديث أصبح كثيرا عن محمد شكري، فـ طلب الحصول على 50 مليون جنيه لرحيله بعد وجود اهتمام من نادي الزمالك".

 

وزاد: "هناك أحاديث حول إمكانية رحيل محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأبيض في شهر يناير الجاري، وهو حارس جيد ولكن هناك كلام عن رحيله حاليا وقام محمد عبدالمنصف بترشيح بعض الحراس منهم عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي ويليه محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا إلى جانب أحمد ميهوب حارس مرمى فريق بيراميدز".

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