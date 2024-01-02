بيان عاجل من سرايا القدس بشأن مواجهات عنيفة مع الاحتلال الإسرائيلي بخانيونس

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنها دكت الحشود العسكرية لـ الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المحطة بـ خانيونس بوابل من قذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس عبر صفحتها على تليجرام، إنها قصفت أيضا التحشدات العسكرية الإسرائيلية في منطقة المحطة في خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب سرايا القدس عن خوضها لاشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت سرايا القدس: "مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خانيونس".