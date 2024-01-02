احذر .. مشروب يرفع السكر في الدم موجود بكل بيت

النظام الغذائي أحد أكثر العوامل شيوعا في إدارة النوع الثاني من مرض السكري، ويسبب عصير الفواكه ارتفاعا كبيراً في مستويات السكر في الدم ،وقد يؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم بعد تناول هذا المشروب، وفى هذا التقرير نرصد اضرار عصير الفواكه.

حذرت Charity Diabetes UK من أنه "يجب تجنب عصائر الفاكهة أو على الأقل التقليل من تناولها".



ويمكن أن تسبب مستويات السكر في عصير الفاكهة ارتفاعا كبيرا في مستويات السكر في الدم،

وقد يكون استهلاك الكثير من الكربوهيدرات خطرا على مرضى السكري، حيث يصبح عصير الفواكه جلوكوز في الدم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم،



وينصح الأطباء إن تناول حبة فاكهة أفضل من عصرها، بالنسبة لمرضى السكري، موضحين أن قطعة كاملة من الفاكهة يمكن أن توفر تغذية أفضل وتحكم أفضل لنسبة الجلوكوز في الدم،

حيث يتم هضم الفاكهة الكاملة بشكل أبطأ، لذلك لن ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم بسرعة مقارنة بالعصير.



ويساهم محتوى الألياف في الفاكهة أيضا من الشعور بالشبع ويساهم في وظيفة الأمعاء الصحية، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى.



وعلى الرغم من أن تناول الفاكهة يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية، إلا أن أنواعًا معينة من الفاكهة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم خاصة تلك التي تتحلل بسرعة.



ووفقًا لموقع " Diabetes.co.uk"، تتضمن قائمة الفواكه ذات مؤشر الأعلى لنسبة السكر: الموز والبرتقال والمانجو والعنب والزبيب والتمر والكمثرى.

وأشار الى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على مؤشر عالٍ من السكر في الدم "يمكن أن يكون خطيرًا" بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالة سكر الدم.