مشروعات النواب تناقش كيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية

تناقش لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية الاتفاقية الدولية المحالة إلى اللجنة لإعداد تقرير قبل إقرارها، والمتعلقة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبه بين مصر وكرواتيا.

كما تواصل اللجنة نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تكدس المواطنين بسبب تعطل أجهزة الحاسب الآلي بمكتب الشهر العقاري برمل ثان بمحافظة الإسكندرية.

من جانبها تناقش لجنة الخطة و الموازنة توصيات اللجنة عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2022 وكذلك استعراض النتائج الاجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 وأهم الملاحظات.

و تشهد مناقشة واستعراض النتائج الاجمالية المجمعة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023.

بدورها تشهد اللجنة الاقتصادية نظر ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56,742,858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.

و تعقد اللجنة اجتماعا مشتركا مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية

و تشهد لجنة الشئون العربية مناقشة آخر تطورات الأوضاع في السودان ، و تشهد لجنة الزراعة مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبدالفتاح، عامر الشوربجى، بشأن معوقات التنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء وعدم توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي مما يوثر بالسلب على آليات برامج التنمية الشاملة لمحافظة سيناء

و تناقش لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة كيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية في محافظة الغربية، ومقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية للمحافظة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجامعة طنطا.

كما تناقش حصر كافة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية على مستوى المحافظة في كل مركز على حِدة، لتقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020، والوقوف على نسب التشغيل في المجمع الصناعي للمشروعات الصغيرة بالمحافظة.

كما تناقش رؤية جامعة طنطا في إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية بها، وذلك بحضور محافظ الغربية، رئيس جامعة طنطا، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وتشهد لجنة الطاقة استكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب محمد جنيدي، بشأن المغالاة في تكلفة مقايسات توصيل العدادات الكهربائية في بعض المناطق بمدينة ناصر - محافظة بنى سويف.و النائب محمد يسرى عبادة، بشأن الموافقة على إنشاء محطة محولات الضهرية بمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة وإدراجها في خطة العام المالي الحالي لتحسين خدمات امدادات الطاقة لدى المواطنين ولتوفير الطاقة المطلوبة للتوسعات المستقبلية، وتطوير المنطقة الصناعية والاستثمارية بالطريق الزراعي.

و النائب هشام حسين، بشأن الإهمال في أكشاك الكهرباء، وعدم توفير الأغطية الخاصة بها بمنطقة أبناء الجيزة – حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة مما ترتب عليه وفاة طفل نتيجة الصعق الكهربائي.

و النائب نادر عبدة صديق بشأن ضعف التيار الكهربائي في مركز العياط بمحافظة الجيزة وعدم تشغيل محطة كهرباء قرية جرزا حتى الآن.

و النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن عدم استغلال المحولات الكهربائية القديمة التي تم إحلالها بمحولات كهربائية أكبر في تعزيز القرى والنجوع بمركزي (أبو تشت، فرشوط) محافظة قنا والتي تعانى من ضعف التيار الكهربائي.

والنائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود خطة مستقبلية طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة وخاصةً الطاقة (الشمسية ، الرياح ، النووية).

وتستكمل مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب محمد جنيدي، بشأن المغالاة في تكلفة مقايسات توصيل العدادات الكهربائية في بعض المناطق بمدينة ناصر - محافظة بنى سويف، و النائب محمد يسرى عبادة، بشأن الموافقة على إنشاء محولات الضهرية بمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة وإدراجها في خطة العام المالي الحالي لتحسين خدمات امدادات الطاقة لدى المواطنين ولتوفير الطاقة المطلوبة للتوسعات المستقبلية، وتطوير المنطقة الصناعية والاستثمارية بالطريق الزراعي

كما تستكمل مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب هشام حسين، بشأن الإهمال في أكشاك الكهرباء، وعدم توفير الأغطية الخاصة بها بمنطقة أبناء الجيزة – حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة مما ترتب عليه وفاة طفل نتيجة الصعق الكهربائي، و النائب نادر عبدة صديق بشأن ضعف التيار الكهربائي في مركز العياط بمحافظة الجيزة وعدم تشغيل محطة كهرباء قرية جرزا حتى الآن.

و النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن عدم استغلال المحولات الكهربائية القديمة التي تم إحلالها بمحولات كهربائية أكبر في تعزيز القرى والنجوع بمركزي (أبو تشت، فرشوط) محافظة قنا والتي تعانى من ضعف التيار الكهربائي.

و النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود خطة مستقبلية طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة وخاصةً الطاقة (الشمسية ، الرياح ، النووية.