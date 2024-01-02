الأورمان: توزيع لحوم على عدد من الأيتام والأسر المستحقة بالأقصر

اعلنت جمعية الأورمان بمحافظة الاقصر ، عن توزيع لحوم علي عدد من الأيتام والأسر المستحقة ضمن مبادرة " فرحهم " التي أطلقتها الوحدة العامة لحماية الطفل لعدد ٢٥ اسرة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر، وتفعيلا لدور المجتمع المدني وممثلي الجمعيات الأهلية وبالتنسيق مع جمعية الاورمان برئاسة العميد ابراهيم كمال وجمعية باب الخير.



وقالت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل ان المجتمع المدني والجمعيات الشريكة تلعب دور مهما ورئيسيا في الحد من القضايا التى تخص الطفولة ومنها التسرب من التعليم وعمالة الاطفال ،وتقديم الدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للاسر الأولي بالرعاية والأيتام ، كما يتم التنسيق لدعم الأطفال المعرضين للخطر من خلال التمكين الاقتصادي للاسر وتوزيع المساعدات الموسمية والشهرية بالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفل .