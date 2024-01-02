عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان: توزيع لحوم على عدد من الأيتام والأسر المستحقة بالأقصر

صدى البلد

اعلنت جمعية الأورمان بمحافظة الاقصر ، عن توزيع لحوم علي عدد من الأيتام والأسر المستحقة ضمن مبادرة " فرحهم " التي أطلقتها الوحدة العامة لحماية الطفل لعدد ٢٥ اسرة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر، وتفعيلا لدور المجتمع المدني وممثلي الجمعيات الأهلية وبالتنسيق مع جمعية الاورمان برئاسة العميد ابراهيم كمال وجمعية باب الخير.

العناية الإلهية تنقذ طالبًا من الموت أسفل عجلات قطار "الأقصر/ القاهرة" بسوهاج

أقباط الاقصر يحتفلون بعيد اكتشاف رفات الأم دولاجى وأولادها الأربعة بكنيستها بإسنا


وقالت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل ان المجتمع المدني والجمعيات الشريكة تلعب دور مهما ورئيسيا  في الحد من القضايا التى تخص الطفولة ومنها   التسرب من التعليم وعمالة الاطفال ،وتقديم الدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي  للاسر الأولي بالرعاية والأيتام ، كما يتم التنسيق لدعم الأطفال المعرضين للخطر من خلال التمكين الاقتصادي للاسر وتوزيع المساعدات الموسمية والشهرية بالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفل .

الأقصر الأسر المستحقة الارومان أطفال التمكين الاقتصادي الجمعيات الأهلية الأيتام الوحدة العامة لحماية الطفل مبادرة فرحة محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

اليوم.. صرف معاشات يناير 2024 من جميع المنافذ | حقيقة الزيادة الجديدة

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

لا يجبرها سجود السهو.. 3 أفعال يقع فيها البعض تبطل الصلاة

مصر رسميا في البريكس| 2024 عام إسقاط الدولار.. وهذه السلع ستنخفض تدريجيا

ترشيحاتنا

المقاومة الإسلامية في العراق تتبني هجوما علي قاعدة أمريكية في سوريا

ننشر الصور الأولى لبدء امتحانات نصف العام بمدارس القاهرة .. اليوم

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إيشيكاوا اليابانية

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: ضابط إسرائيلي خطف رضيعة فلسطينية من غزة

إعلام فلسطيني : تسريح جنود الاحتياط والعودة التدريجية للمستوطنين بغلاف غزة

4156 شهيدا.. إسرائيل تقـ.تل طلبة فلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي

"شقيق الديناصور".. متحف بريطاني يعرض جمجمة أكثر وحش بحري مُرعِب| صور

الغلق الفوري والحبس| إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار.. التفاصيل الكاملة

مصر رسميا في البريكس| 2024 عام إسقاط الدولار.. وهذه السلع ستنخفض تدريجيا

فيديو

حضن وقبلة.. ليلة نجمات العرب تشهد صلح أنغام وأصالة

أصغرهم وجه لها كلمة بالإنجليزية.. أحفاد فيفي عبده يفاجئونها على الهواءI فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ