العناية الإلهية تنقذ طالبًا من الموت أسفل عجلات قطار "الأقصر/ القاهرة" بسوهاج

أنقذت العناية الإلهية طالبًا في نهاية العقد الثاني من العُمر، من الموت المحقق أسفل عجلات القطار الروسي "الأقصر/ القاهرة"، بينما أصيب ببتر بالقدم اليسرى؛ إثر إنزلاق قدماه وسقوطه بين الرصيف والقطار، أثناء تحركه من محطة سكة حديد سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود محضراً من قسم النقل والمواصلات، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج، مفاده سقوط طالبًا بين الرصيف والقطار الروسي "الأقصر/ القاهرة"، أثناء تحركه من محطة سكة حديد سوهاج.

وبالانتقال والفحص، تبین إصابة المدعو (مينا م.م.د، 19 سنة، طالب، ويقيم دائرة مركز طما)، أثناء استقلال قطار روسي "الأقصر/ القاهرة"، وعقب تحرك القطار من محطة سكة حديد سوهاج، حيث انزلقت قدماه وسقط بين الرصيف والقطار؛ ما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها؛ وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.