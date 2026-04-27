بعد ثلاثية بيراميدز.. إبراهيم سعيد يصف ما يحدث من لاعبي الأهلي بالكارثة

وجه إبراهيم سعيد نحم الكرة المصرية السابق انتقادات حادة للاعبي الأهلي عقب الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم سعيد عبر حسابه علي فيسبوك" إن ياسين مرعي لا يظهر بمستوى المدافع الجاهز، متسائلًا عن سبب مشاركته، كما انتقد مستوى أحمد سيد زيزو مؤكدًا أنه بعيد تمامًا عن مستواه المعروف، مشيرًا إلى أن إمام عاشور بدا غاضبًا داخل الملعب، بينما رأى أن محمد علي بن رمضان يقدم نفس مستوى زيزو، وأن محمد هاني ما زال على حاله دون تطور.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.