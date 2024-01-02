بتوجيهات رئاسية .. كامل الوزير: خطة لتطوير وإعادة هيكلة منظومة التاكسي النهري

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه تلقى تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعداد خطة لتطوير وإعادة هيكلة منظومة التاكسي النهري في أقرب وقت.

ووجه الوزير الدعوة إلى جميع المستثمرين المهتمين بسياحة اليخوت بللمشاركة والعمل في هذا القطاع بمصر، موضحًا أنه تم الإعلان مؤخرا عن منصة إلكترونية بقطاع النقل البحري لتسهيل إجراءات الدخول والخروج والاطلاع على نشاط السياحة في مصر، من خلال تقديم طلب بالجدول على المنصة ويتم الموافقة على الطلب المقدم في خلال نصف ساعة فقط، ويتم دفع الرسوم إلكترونيا.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر وزارة النقل الخاص بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية وذلك بحضور، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، رئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء الموانئ المصرية، وعدد من المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين، ومستثمري القرى والمناطق والمقاصد السياحية على البحرين المتوسط والاحمر وخليجي السويس والعقبة ، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة.



يأتي انعقاد المؤتمر في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وفي ضوء ما نفذته وزارة النقل من إجراءات لتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية وكذلك ماتم من انشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الاجراءات و إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق تلك النافذة الرقمية في 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 15 – 30 يوما سابقا بالاضافة الى ماتم من تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية ، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى إختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول بالاضافة الى قيام وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلا من شهر .