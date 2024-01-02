عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن عن انضمام محمد صلاح للمنتخب

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن انضمام اللاعب محمد صلاح الي صفوف المنتخب الوطني.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب الوطني خلال ساعات إستعدادا لبطولة أمم افريقيا".

أكد محمد خالد غرابة مدير منتخب مصر، أن معسكر منتخب مصر سينطلق اليوم على ملعب العاصمة الإدارية، مشيراإلى أن المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية توافر مع اتحاد الكرة من أجل استضافة المعسكر، وقمنا بزيارة للملاعب مع المدير الفني والجهازين الإداري والطبي، وتم الاستقرار على مكان الإقامة والملاعب وكل التفاصيل. 

 

وقال غرابة عبر بوكس تو بوكس: "نتمنى تحقيق حلم الجماهير المصرية في كأس الأمم، واختيار العاصمة الإدارية لأنه متوافر فيه كل شيء، والملعب هناك رائع للغاية، والمنتخب المصري سيكون أول فريق يتدرب عليه، وقمنا بتجهيز كل الأمورللاستعداد بشكل جيد للبطولة".

 

وأضاف: "منتخب مصر سيواجه تنزانيا يوم 7 يناير في السادسة مساءً، بعدها سنمنح اللاعبين راحة سلبية، قبل السفر لكوت ديفوار يوم 9 يناير بطائرة خاصة في الثالثة عصرًا".

أحمد حسن اتحاد الكرة العاصمة الادارية اللاعب محمد صلاح المهندس خالد عباس المدير الفني بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار محمد صلاح معسكر المنتخب الوطني منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

اليوم.. صرف معاشات يناير 2024 من جميع المنافذ | حقيقة الزيادة الجديدة

لا يجبرها سجود السهو.. 3 أفعال يقع فيها البعض تبطل الصلاة

ترشيحاتنا

رقم 5000.. رئيس الوزراء يتابع تنفيذ قرارات ضبط الأسعار بالأسواق

التنمية المحلية: توزيع 1177 قطعة أرض بالمناطق الصناعية لـ664 مستثمرًا

هشام آمنة: تنفيذ 10269 مشروعا بتكلفة 2,7 مليار جنيه خلال 2023

النيابة تحقق في واقعة الخيانة الزوجية بدار السلام

وزير النقل: شركة عالمية لإدارة سياحة اليخوت داخل ثلاثة موانئ مصرية

إمداد مشروع أبوقير للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر والكهرباء المتجددة.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إسرائيل.. تصريحات صادمة لملكة جمال العراق السابقة تثير غضبا عالميًا |صور

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي

"شقيق الديناصور".. متحف بريطاني يعرض جمجمة أكثر وحش بحري مُرعِب| صور

الغلق الفوري والحبس| إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار.. التفاصيل الكاملة

فيديو

حضن وقبلة.. ليلة نجمات العرب تشهد صلح أنغام وأصالة

أصغرهم وجه لها كلمة بالإنجليزية.. أحفاد فيفي عبده يفاجئونها على الهواءI فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ