أحمد حسن يعلن عن انضمام محمد صلاح للمنتخب

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن انضمام اللاعب محمد صلاح الي صفوف المنتخب الوطني.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب الوطني خلال ساعات إستعدادا لبطولة أمم افريقيا".

أكد محمد خالد غرابة مدير منتخب مصر، أن معسكر منتخب مصر سينطلق اليوم على ملعب العاصمة الإدارية، مشيراإلى أن المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية توافر مع اتحاد الكرة من أجل استضافة المعسكر، وقمنا بزيارة للملاعب مع المدير الفني والجهازين الإداري والطبي، وتم الاستقرار على مكان الإقامة والملاعب وكل التفاصيل.

وقال غرابة عبر بوكس تو بوكس: "نتمنى تحقيق حلم الجماهير المصرية في كأس الأمم، واختيار العاصمة الإدارية لأنه متوافر فيه كل شيء، والملعب هناك رائع للغاية، والمنتخب المصري سيكون أول فريق يتدرب عليه، وقمنا بتجهيز كل الأمورللاستعداد بشكل جيد للبطولة".

وأضاف: "منتخب مصر سيواجه تنزانيا يوم 7 يناير في السادسة مساءً، بعدها سنمنح اللاعبين راحة سلبية، قبل السفر لكوت ديفوار يوم 9 يناير بطائرة خاصة في الثالثة عصرًا".