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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قلبها بدون رحمة.. بريطانية أمام القضاء لقتـ لها ابنيها| تفاصيل

صدى البلد

غيّرت أم بريطانية كل مفاهيم الأمومة، بعد اتهامها بقـ تل طفليها، وإلقاء القبض عليها خلال إقامتها بالولايات المتحدة، وتم تقديم والدة متهمة بقتل ابنيها في الولايات المتحدة أمام المحكمة في جلسة استخراج الإذن للترحيل بعد اعتقالها في المملكة المتحدة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم اعتقال كيمبرلي سينجلر، البالغة من العمر 35 عامًا، يوم السبت في وسط لندن. 

وقد تم العثور على ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات وابنها البالغ من العمر سبع سنوات متوفيين في منزل في كولورادو في 19 ديسمبر، بالإضافة إلى ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا التي أصيبت بجروح.

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وقد أصدرت الشرطة الأمريكية مذكرة اعتقال بحقها بعد أسبوع. وتم توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى إليها، بالإضافة إلى تهمة محاولة القتل وثلاث تهم للإساءة للأطفال وتهمة واحدة بالاعتداء.

وصرحت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة أنها ظهرت أمام محكمة ويستمنستر للمجرمين يوم الاثنين لجلسة استخراج الإذن للترحيل، مع توقيفها في حبس احتياطي وستظهر مرة أخرى أمام المحكمة في 29 يناير.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "في يوم السبت، اعتقلت قوات من وحدة الترحيل الوطنية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا مطلوبة في الولايات المتحدة الأمريكية بتهم تتضمن تهمتي قتل وتهمة محاولة القتل".

وفي بيان صحفي الأسبوع الماضي، قالت إدارة شرطة كولورادو سبرينجز إنها استجابت أولاً لبلاغ 911 يفيد بوقوع سرقة في منزل في كولورادو في الساعة 00:29 بالتوقيت المحلي في 19 ديسمبر.

تم العثور على سينجلر وابنتها الأكبر مصابين وتلقيا العلاج في موقع الحادث قبل نقلهما إلى المستشفى، وفقًا للشرطة، وأكدت الشرطة في وقت لاحق أن التقرير الأولي عن السرقة كان غير صحيح.

اعتداء الشرطة الأمريكية المحكمة البريطانية

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