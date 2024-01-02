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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن عدة مناطق بالطالبية والهرم لصيانة خط الطرد بمحطة ترسا

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال الصيانة بتغيير محبس 800 مم على خط MAIN HEADER والخاص بخط الطرد بمحطة رفع ترسا 6.

وأوضحت محافظة الجيزة أن إجراء هذه الأعمال سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (١٠) ساعات من الساعة العاشرة مساءا يوم الجمعة الموافق  ٥ / ١ / ٢٠٢٤  وحتى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق  ٦ / ١ / ٢٠٢٤.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي  كفر طهرمس - الطالبية فيصل - حسن محمد فيصل - التعاون - الطوابق - المطبعة - كعابيش - المريوطية - الصفا والمروة والمنشية - العريش - الكوم الأخضر مع شارع المستشفي – المريوطية هرم وفيصل).

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الاصلاح وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب الانتهاء من الأعمال . 

وكلف المحافظ رؤساء أحياء الطالبية والهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة وإزالة اي معوقات لعدم تأثيرها علي أعمال الاصلاح . 

وأكدت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فوراً .

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