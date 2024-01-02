رئيس مدينة رأس غارب يتفقد أعمال رصف الطرق ويتابع تقدم المشروعات الحضرية

تفقد اليوم اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، عددًا من مواقع العمل في إطار جولة صباحية لمتابعة تنفيذ أعمال رصف الطرق في مختلف قطاعات المدينة.

ويأتي هذا الجهد ضمن خطة تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الحضرية.

وتم خلال الجولة متابعة تقدم أعمال رصف الطرق وتركيب البردورات والإنترلوك في شوارع مناطق مختلفة، بما في ذلك منطقة عمارات ال 253 ج وال 168 ج وال 96 ج.

كما تم التركيب اليوم لأعمدة الإنارة في منطقة عمارات ال 253، مع إطلاق أعمال تقسيم الشبكة الكهربائية لدعم مشروع إنشاء الأرصفة.

وفي سياق آخر، قام نديم بمتابعة أعمال الرصف في شوارع منطقة عمارات ال 168، بالإضافة إلى رفع مطابق الصرف الصحي وتجهيز أماكن تثبيت أعمدة الإنارة العامة.

يأتي هذا الجهد استنادًا إلى توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة ودعم المشروعات الحضرية في جميع مدن المحافظة، وتحقيق رفاهية وجودة حياة أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى التركيز على المظهر الحضاري وتقديم خدمات متميزة.