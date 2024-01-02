فرنسا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي والجزائر للمجموعة العربية

قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن فرنسا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، وتجرى فيها مناصب روتينية بعد انتهاء المدة لأي دولة، موضحا أن ما يهم الجانب العربي أن دولة الجزائر هي التي ستكون الممثل العربي بعد الإمارات.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن التنصيب سيتم في الساعة 12 بتوقيت نيويورك، وتستمر مدة العضوية إلى عامين وستكون هناك رئاسة لدولة الجزائر بالترتيب الأبجدي بداية من هذا الشهر تبدأ من فرنسا وتتوالى الرئاسة بين الدول.

وبدأت الدول الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن الدولي مهام عملها للعام 2024 – 2025 وهي الجزائر «ترأس المجموعة العربية» وجويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا.

