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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مسئول أممي: محكمة العدل الدولية بدأت التحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

صدى البلد

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن الفترة المقبلة ستشهد تقديم دعاوى كثيرة أمام المحاكم الدولية، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف "أبو سعيد" في مُداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن محكمة العدل الدولية بدأت عملها بشأن التحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

واستنكر رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، تبرير أي اعتقالات تعسفية ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن الاتفاقات الدولية حفظت حقوق المعتقلين إلا أن الاحتلال انتهك المواثيق الأممية.

 

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